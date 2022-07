Anticipazioni Beautiful, Steffy e Finn si rincontrano: le prove da superare sono ardue

Nelle prossime puntate di Beautiful, Finn farà di tutto per tornare tra le braccia di Steffy, ma non sarà così semplice: tutte le anticipazioni

La soap opera americana procede con un avvincente episodio che riguarda Finn e Steffy: dopo aver appurato che il medico è vivo e si è risvegliato dal coma, la sua metà non lo sa, ma lui farà di tutto pur di riaverla.

Tutti pazzi per i Sinn. Finn e Steffy presto potrebbero avere il loro lieto fine, ma prima di arrivare a ciò ci sarà molto da faticare per la coppia. Appurato che Finn si è risvegliato dal coma, Sheila fiuta immediatamente che Li le sta nascondendo qualcosa, ancor più quando nota degli strani atteggiamenti da parte sua e decide di seguirla. Nel frattempo il medico ha un piano per fuggire, vuole ad ogni costo ritrovare Steffy, ma per farlo dovrà fingere di aver perdonato sua madre biologica.

Sapendo che Steffy ha lasciato Los Angeles, con ogni probabilità il viaggio che Finn dovrà fare per raggiungerla sarà molto lungo e ricco di colpi di scena. In occasione del 35esimo anniversario di Beautiful, una parte del cast si è raccontato ed uno di loro potrebbe aver fatto un mega spoiler ai telespettatori.

Anticipazioni Beautiful, scene apocalittiche per il ricongiungimento tra Steffy e Finn

A rivelare qualcosa di catastrofico è stato Thorsten Kaye, attore che interpreta Ridge, che ha parlato dell’indomani dalle riprese in occasione del 35esimo anniversario, in cui avrebbero girato delle scene che includono “elicotteri ed esplosioni”. Con ogni probabilità, dunque, Finn si troverà costretto a raggiungere Steffy in Europa, lì dove ha deciso di prendere un po’ d’aria dopo quanto accaduto, ma si troverà a fronteggiare qualcosa di più grande di lui.

Oltre a ciò, si aggiunge il fatto che la Carter vuole seguire suo figlio a tutti i costi, ma ha le forze dell’ordine alle calcagna: come riuscirà ad eluderle? Rumor dicono che Sheila uscirà di scena, senza però trovare ancora conferma.