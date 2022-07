Fosca Innocenti 2, cosa succederà con Cosimo: incredibile spoiler della protagonista

Cosa succederà in Fosca Innocenti 2 fra la protagonista della fiction Mediaset e Cosimo? Questa è la domanda che il pubblico fa con sempre maggiore insistenza. Vanessa Incontrada ha fatto alcuni incredibili spoiler in una recente intervista.

Il finale di Fosca Innocenti aveva premiato i tanti spettatori della fiction Mediaset che avevano creduto sin dalla prima puntata nell’amore fra la protagonista e Cosimo, interpretati da Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Inizialmente i due amici si erano avvicinati a causa di alcune circostanze che poi li avevano irrimediabilmente allontanati.

Nell’ultima puntata, però, Fosca corre da Cosimo prima che il suo taxi parta per l’aeroporto. I due hanno finalmente l’opportunità di parlarsi da soli, e si scambiano un lungo bacio. Gli spettatori sono dunque in trepida attesa di sapere cosa succederà nelle puntate di Fosca Innocenti 2: la protagonista e l’amico inizieranno una storia d’amore o rimarranno amici?

Fosca Innocenti 2, cosa succederà con Cosimo?

Vanessa Incontrada si è detta molto orgogliosa del suo ruolo in Fosca Innocenti, dove ricopre il ruolo del vice questore di Arezzo. È a capo di una squadra investigativa che è composta solo da donne, e che è veramente infallibile nel risolvere i casi di omicidio. Parlando con Di Più Tv, la protagonista ha fatto alcuni spoiler sulla seconda stagione.

Vanessa Incontrada ha subito messo le cose in chiaro: fra Fosca Innocenti e Cosimo la relazione non sarà affatto facile. Ci sarà infatti l’ingresso di un nuovo personaggio nella fiction Tv che inizierà a corteggiare spudoratamente l’amico e fidanzato della protagonista, mettendo in serio pericolo qualsiasi tipo di relazione fra i due.

“Tra noi si è creato un bel feeling”: parlano gli attori di Fosca e Cosimo

Vanessa Incontrada ha confermato che le trame di Fosca Innocenti 2 saranno ancora più avvincenti e forti rispetto alla precedente stagione. Ha spiegato che ci sarà un brutto scossone fra il suo personaggio e Cosimo, aggiungendo che “più di così non si può rivelare“. Le riprese sono iniziate a metà giugno e viene mantenuto il massimo riserbo.

Vanessa Incontrada ha raccontato che sul set di Fosca Innocenti sono tante belle amicizie. Fra queste, c’è quella con Francesco Arca: ha rivelato di incontrarsi spesso con lui fuori dal lavoro, e di sentirsi spesso su WhatsApp. L’attrice ha aggiunto: “Fra di noi si è creato davvero un bel feeling“. Durante le pause delle riprese amano fermarsi a chiaccherare.

Ecco il messaggio con cui, il 19 giugno, Francesco Arca ha annunciato l’inizio delle riprese della seconda stagione di Fosca Innocenti: