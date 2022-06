Un Posto al Sole, che batosta: i telespettatori sono increduli. Un risultato che per molti è stato davvero inaspettato

La soap di Rai 3 non ha ottenuto risultati particolarmente brillanti con l’Auditel, rimanendo al di sotto dell’8% di share e perdendo alcuni duelli a distanza con le reti concorrenti.

Giornata particolare quella degli ascolti relativi al 28 giugno. Sia nel serale che nell’access prime time alcuni risultati hanno lasciato a bocca aperta, sovvertendo delle gerarchie ormai consolidate. Tra questi non ha fatto eccezione anche Un Posto al Sole, storica soap ultraventennale di Rai 3, leggermente al di sotto delle consuete aspettative. Nella sua fascia oraria è stata battuta largamente da Rai1, con Techetechetè che ha raccolto 2.714.000 spettatori con il 15.7%, e da Canale 5, con Paperissima Sprint che ha registrato una media di 2.793.000 spettatori e uno share del 16.2%. Sugli stessi livelli di Un Posto al Sole troviamo invece La7, con Otto e Mezzo che ha interessato 1.316.000 spettatori (7,7% di share). Le puntate sul Golfo di Napoli solitamente rimangono anche al di sopra dell’8%, a seconda dei periodi, e nonostante la terza rete della tv di stato, spesso balzano in vetta alle rispettive graduatorie.

Un Posto al Sole, che batosta: tutti i dati degli ascolti di ieri 28 giugno

Oltre a Un Posto al Sole, chi ha deluso in termini di ascolti nella giornata di ieri, in prima serata, è il nuovo talent di Rai 2 Dalla Strada al Palco, che interessato 1.045.000 spettatori pari al 7.5% di share. E’ rimasto ben al di sotto del concerto LoveMi, in onda su Italia 1, con un seguito di 1.440.000 spettatori e il 10% (nella fascia 20.30-22.30 Italia 1 segna il 9.7% e 1.628.000). A farla da padrone nel prime time sono state come al solito le due reti ammiraglie, Canale 5 e Rai 1. Quest’ultima con C’era una volta… a Montecarlo ha vinto la gara dello share, inchiodando davanti al teleschermo 2.431.000, pari al 15.1%. Dal canto suo il primo canale Mediaset, Sono Solo Fantasmi, si è attestato a 2.049.000, pari al 13% di share.

Su Rete4 Dinastie – L’avventura della vita si è fermato a 535.000 spettatori con il 3,5% di share. Su La7 G’olè! ha registrato 635.000 spettatori con uno share del 4%. Su Tv8 Il Tesoro dell’Amazzonia segna 285.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Shooter ha raccolto 388.000 spettatori con il 2,7%.