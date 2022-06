Rosalinda Cannavò, racconto shock: “Non permettete a questo mostro di distruggervi la vita” – VIDEO

L’ex GF Vip, Rosalinda Cannavò, ha pubblicato un video shock che rivela un periodo molto difficile della sua vita, quando era malata di anoressia ed era arrivata a pesare poco più di 35 chili. Ecco come ne è uscita.

L’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha confessato che l’opportunità di essere conduttrice è andata ben oltre quelle che erano le sue aspettative quando entrò nella casa del GF Vip in cerca di un po’ di notorietà. Dopo le ultime due puntate, per lei si chiuderà la stagione ed una bellissima avventura: non è stata infatti confermata per il prossimo anno.

Nonostante Rosalinda Cannavò non sarà sicuramente presente il prossimo anno, l’appuntamento sul web con Casa Chi andrà comunque avanti, forse con una nuova conduttrice. L’ex Gf Vip non ha mai nascosto di sperare di poter avere un’opportunità nel mondo dello spettacolo che possa avviare la sua carriera come vip.

Rosalinda Cannavò e l’anoressia: come è andata a finire

L’ex GF Vip ha spiegato anche di aver deciso di raccontare alcuni dei momenti più difficili della sua vita, perchè spera così di poter aiutare qualcuno che si identifichi nelle situazioni che ha passato lei e possa essere aiutato dalla sua storia. Rosalinda Cannavò ha quindi mostrato delle immagini shock riguardo il periodo in cui era malata di anoressia.

Nel video condiviso, Rosalinda Cannavò ha mostrato il suo lento sprofondare nella malattia attraverso una serie di immagini. All’inizio era una ragazza carina e magra, ma lentamente si è trasformata in uno scheletro. Ha fatto anche vedere una foto delle sue game dove, praticamente, erano rimaste solo le ossa e le vene.

Il consiglio dell’ex GF Vip a chi soffre di disturbi alimentari

Rosalinda Cannavò ha spiegato che, a causa dell’anoressia, era arrivata a pesare poco più di 30 chili. Ripensandoci, non sa spiegarsi neanche lei come abbia fatto ad arrivare a questo punto. Ha voluto mettere in guarda i suoi fan che la malattia di porta a fare delle cose di cui non ci si penserebbe neanche capaci nella vita.

Con la voce rotta, l’ex GF Vip ha inviato tutte quelle persone che hanno capito di essere malate di anoressia, bulimia o binge eating a farsi curare, come ha fatto lei. A chi invece si sente dire dai propri cari che c’è qualcosa che non va, Rosalinda consiglia di seguire i consigli di chi ci vuole bene, anche se non ci si trova d’accordo con quanto dicono.

Ecco il video con il racconto di Rosalinda Cannavò riguardo la sua esperienza con l’anoressia:

Questo, invece, è il penultimo appuntamento di Casa Chi condotto da Rosalinda Cannavò. L’ospite di questa puntata è Jasmine Carrisi: