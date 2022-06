Ultim’ora Serena Rossi, che bomba! La notizia fa impazzire di gioia i suoi fan

Serena Rossi è sempre più affermata nel mondo della TV italiana e la sua carriera procede a gonfie vele: adesso arriva la notizia per i suoi fan

L’attrice partenopea ha cominciato timidamente a farsi conoscere nel ruolo di Carmen ad Un Posto al Sole ed ha poi spiegato le ali autonomamente raccogliendo un gran successo insieme al marito Davide Devenuto.

A Serena Rossi manca soltanto il Festival di Sanremo per poter dire di essere soddisfatta della sua carriera, per il resto è stata sul piccolo schermo, grande schermo, ha doppiato film d’animazione, recitato in serie TV ed è tornata a casa sul palco del teatro. L’attrice partenopea non ha posto nessun limite alla sua professionalità e quello che per lei è un dono, perché quando sale su un palco, qualsiasi esso sia, qualsiasi telecamera abbia puntato addosso, mette in scena tutta la sua naturalezza.

Intanto che, chissà, Amadeus possa pensare ad una serata da co-conduttrice sul palco del Teatro Ariston -dove è già stata nel 2018 con Renzo Rubino che l’ha scelta per duettare sulle note di Custodire- Serena Rossi incassa un’altra bella soddisfazione che riguarda la fiction di Rai Uno molto apprezzata dal pubblico, Mina Settembre tratta dai libri di Maurizio De Giovanni, che, nonostante fosse in replica, ha raccolto 2.277.000 spettatori pari al 16.4% di share vincendo la gara d’ascolti di domenica 26 giugno.

Tutti gli ascolti della serata di domenica 26 giugno

Gavin O’Connor che ha scelto Ben Affleck come protagonista di Tornare a Vincere, film statunitense del 2020, deve arrendersi su Canale 5 dove ha raccolto 1.505.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Mediaset non può sorridere con la sua rete di punta, ma su Rete 4, Bianca Berlinguer con Zona Bianca ha raccolto 892.000 spettatori con l’8.3% di share. Su Italia 1, invece, la terza pellicola della saga di Una notte da leoni è stato visto da 856.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Per quel che riguarda le reti Rai che possono già sorridere grazie a Serena Rossi, su Rai Due 9-1-1 Lone Star ha interessato 922.000 spettatori pari al 6.2% di share e The Blacklist 403.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Rai Tre, per finire, Kilimangiaro Estate ha incollato 750.000 spettatori pari al 5.5% di share.