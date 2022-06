“Spero non ci ripensi”, bufera tra Tina Cipollari e Katia Ricciarelli: l’opinionista ci va giù pesante

Tina Cipollari ha attaccato duramente Katia Ricciarelli senza affrontarla di persona, ma tramite i social: che affronto!

L’opinionista di Uomini e Donne ha lanciato un’evidente frecciatina all’ex gieffina in seguito ad una notizia sul suo conto. Il commento sui social è ben chiaro ed ha fatto sbarrare gli occhi a tutti i lettori.

Negli ultimi giorni si è parlato di un nuovo ruolo in TV per Katia Ricciarelli. Dopo l’esperienza al GF Vip come concorrente, che ha fatto molto discutere, per la lirica c’è stata la possibilità di approdare nuovamente in prima serata nei panni di opinionista proprio del reality show, ma lei stessa ha ammesso: “Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo”. Quando il conduttore è stato incalzato da una sua lettrice sulle parole della Ricciarelli, ha risposto a chiare lettere: “Cara Caterina, non è vero. Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate e ci vediamo a settembre”.

Anche su Tale e Quale Show è stata punzecchiata dal settimanale Mio Katia Ricciarelli che ha ammesso: “Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”.

Tina Cipollari risponde alle affermazioni di Katia Ricciarelli e l’attacca

Su Instagram, la pagina trashtvstellare ha condiviso le notizie di Katia Ricciarelli che parlava proprio della possibile partecipazione al GF Vip 7 e conseguente risposta di Alfonso Signorini, nonché di Tale e Quale Show. È sotto al post della pagina che Tina Cipollari ha commentato: “Spero non ci ripensi. Meno male che non è interessata”.

L’opinionista di Uomini e Donne è stata veramente molto dura nei confronti della lirica, considerando che le due hanno già avuto scontri in passato. Nel 2016 le due hanno avuto uno scontro al programma Selfie – Le cose cambiano quando Katia disse a Tina: “Intanto tu devi smettere di gridare sempre, Tina. Perché non siamo sordi”.