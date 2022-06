Alfonso Signorini scatenato: il nuovo concorrete del GF Vip 7 arriva dall’Isola dei Famosi

Non manca molto affinché il GF Vip 7 prenda forma ed Alfonso Signorini è scatenato sul mercato dei vipponi da portare in scena

Dopo l’estate la casa più spiata d’Italia aprirà nuovamente le porte ad un gruppo di vipponi pronti a mettersi in gioco per tanto tempo osservati 24 ore su 24 da un gran bel numero di telespettatori.

Non manca molto all’apertura delle porte della casa più spiata d’Italia ed Alfonso Signorini che sarà conduttore e direttore artistico anche quest’anno non si è posto alcun limite ed ha promesso uno spettacolo scoppiettante. Intanto, alla sua corte arriva qualche candidatura, come quella di un naufrago che non troppo tempo fa ha abbandonato l’Honduras per tornare a casa.

Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo, ha ammesso a FanPage: “Credo sia difficile a livello psicologico, mentale. Se all’Isola hai dei problemi con qualcuno, puoi andare dalla parte opposta della spiaggia, invece al GF sei obbligato a conviverci. E poi nella casa rimetterei su i chili che ho perso. Non sono alla ricerca di un lavoro nel mondo dello spettacolo. Infatti, in questi anni non sono andato oltre qualche ospitata. Se capita, capita. Se non capita, fa niente”.

Marco Cucolo dall’Isola dei Famosi al GF Vip 7: il videomaker si racconta

All’Isola dei Famosi, il rapporto tra Lory Del Santo e Marco Cucolo è stato molto discusso ed il giovane videomaker ha confermato: “Ho capito cosa le aveva dato fastidio. Lei non è che si aspettasse di essere difesa nel gioco. La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è. Con me è sempre stata onesta, sincera, vera. Nelle ultime due settimane era stata presa di mira. Anche se spostava un ramoscello, era fonte di liti”.

Marco Cucolo ed Edoardo Tavassi sono quelli che hanno perso maggiormente peso in Honduras, come lui stesso ha rivelato: “Quando sono entrato pesavo 106 chili, ora ne peso 83. Credo che io ed Edoardo Tavassi siamo i naufraghi che hanno perso più peso. Ho sofferto solo all’inizio, le prime due settimane, mentre tentavo di adattarmi e di tollerare le punture dei mosquito. Non ho mai avvertito la fame, perché avevo quei chili in più, che erano delle risorse incredibili. Pensa che fino all’ultima settimana, il cocco lo davo agli altri, non facevo il bis del riso e a volte lo lasciavo anche”.