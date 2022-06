Ultim’ora Michael Schumacher! L’annuncio lascia di stucco tutti i tifosi: è ufficiale

Un ultimo annuncio riguardante Michael Schumacher ha lasciato tutti i tifosi di stucco: cos’è successo nelle ultime ore.

Nonostante le condizioni di salute ancora misteriose, continua a far parlare di sé Michael Schumacher. Infatti l’ultimo annuncio riguardante il campione tedesco ha lasciato tutti di stucco: cos’è successo.

Michael Schumacher è certamente il volto più noto della storia della Formula 1, grazie ai suoi sette titoli iridati, di cui ben cinque a bordo della Ferrari. Come lui solamente Lewis Hamilton, ancora oggi alla caccia dell’ottavo titolo che gli permetterebbe di superare il campione tedesco. Dopo il terribile incidente di Mirabel, però, la vita di Michael è cambiata per sempre ed ancora oggi si sa pochissimo delle sue condizioni di salute. Quel che però è certo è che ancora oggi Schumacher viene raccontato con gioia e affetto dai suoi cari.

Nel corso della sua carriera, Michael ha mostrato più volte la sua passione per le automobili, anche al di fuori delle piste del circuito mondiale. Infatti se in pista dava spettacolo a bordo della Ferrari, lontano dai riflettori Schumi è riuscito a mettere assieme una collezione di supercar e di bolidi da strada di tutto rispetto, quasi tutte firmate Ferrari e Mercedes visto il legame indissolubile tra Schumacher e questi due marchi. Un’eccezione segreta però sta facendo discutere nelle ultime ore. Stiamo parlando della Porsche Carrera GT che possedeva il sette volte iridato. Adesso questa auto sarebbe in vendita, andiamo a vedere tutti i dettagli.

Michael Schumacher, la sua Porsche Carrera GT è in vendita: l’annuncio

Chiunque voglia avere una specie di legame con Michael Scumacher adesso potrà farlo. Infatti è in vendita una Porsche Carrera GT del campione tedesco. L’auto era posseduta segretamente da Schumi, con la famiglia che adesso ha deciso di sbarazzarsi di uno dei gioiellini della sua collezione. Il ferrarista l’acquistò nel 2004, o meglio fu il suo manager Willi Weber con la sua società Weber Management ad acquistarla a Lipsia. Per acquistarla il campione dovette ricorrere a qualche escamotage, visto che era sotto contratto proprio con la Ferrari.

L’acquisto della macchina infatti non sarebbe stato visto di buon occhio dai vertici di Maranello. La Carrera GT in questione è rimasta quindi nelle mani di Willi Weber fino al 2008 ed ora, dopo aver percorso un totale di 14.200 km, è stata messa in vendita sulla piattaforma online Elferspot. Inoltre l’auto sarebbe impreziosita proprio da alcune personalizzazioni volute da Schumacher. Infatti troviamo proprio il logo ‘Schumi‘ sulla borsa porta-documenti. Mentre sotto al cofano possiamo trovare un potente motore V10 da 5,7 litri, capace di sprigionare fino a 603 CV di potenza massima. Il prezzo di partenza è ancora ignoto, ma la cifra potrebbe essere superiore anche al milione di euro.