Volto storico di Uomini e Donne oggi fa la ristoratrice: una storia davvero assurda

In molti si sono chiesti che fine abbia fatto un volto storico di Uomini e Donne. La donna ha sorpreso tutti ed oggi è una ristoratrice: di chi parliamo.

Sono tantissime le personalità passate per Uomini e Donne. Al termine del dating show, molte di loro sono rimaste nel mondo della televisione, mentre altre hanno deciso di intraprendere delle attività indipendenti. Andiamo a scoprire cos’è successo proprio a lei.

Uomini e Donne in questi anni ha visto passare dalla trasmissione tantissimi protagonisti. Tra questi troviamo anche Diletta Pagliano, sparita ormai da tempo dai radar televisivi. L’ex corteggiatrice dell’ex tronista Leonardo Greco fu uno dei volti principali del dating show tra il 2009 e il 2010, facendo sognare i telespettatori proprio per il suo flirt. La rottura, però, è avvenuta nel 2011, quando Leonardo e Diletta hanno deciso di prendere strade differenti in seguito ad una profonda crisi.

Proprio in questi giorni, Diletta Pagliano è tornata a parlare al settimanale Mio, raccontando della sua vita lontana dai riflettori. Infatti oggi la donna è una ristoratrice e dal 2017 è legata all’imprenditore Alessandro Mastromatteo, che l’ha introdotta proprio in questo mondo. I due hanno già un locale insieme ma nel 2022 l’ex star di Uomini e Donne ha aperto un nuovo ristorante a Milano, a Porta Romana. Il locale è in stile hawaiano dove però è possibile ordinare anche del sushi o dell’uramaki. Oltre al ristorante però c’è anche il piccolo Thomas, figlio nato dall’amore tra i due. Andiamo quindi a vedere le parole della Pagliano ai microfoni di Mio.

Uomini e Donne, Diletta Pagliano si racconta: tra il piccolo Thomas e la ristorazione

Diletta Pagliano al settimanale Mio ha voluto parlare per prima del piccolo Thomas, definendo il figlio molto socievole ed estroverso, come spiegato dalla sua famosa mamma. Infatti il bambino sta tutto il giorno con i suoi genitori, tra un’attività e l’altra, mentre nei weekend può contare sulla presenza di una baby sitter di fiducia. Dal mese di settembre, per lui ci sarà una nuova avventura come l’asilo nido.

Inoltre Diletta ha spiegato di non essere ancora sposata con Alessandro Mastromatteo. Infatti la Pagliano ha rivelato che al momento non ci sono eventi del genere in programma. Un giorno però l’ex corteggiatrice vorrebbe indossare l’abito nuziale, specialmente davanti a Thomas, legatissimo ad entrambi i genitori. Diletta quindi crede che Alessandro sia la persona giusta per avverare questo suo desiderio anche se non ha nascosto che la loro storia d’amore va avanti tra i normali alti e bassi. Infine la Pagliano ha spiegato che c’è la possibilità che la famiglia possa allargarsi ulteriormente in futuro.