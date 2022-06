Favola a Uomini e Donne! Pinuccia Della Giovanna beccata proprio con lui: telespettatori entusiasti. Sono stati insieme ad un concerto

Pinuccia Della Giovanna e Alessandro Rausa sono tra i protagonisti più apprezzati del Trono Over di Uomini e Donne. A quanto pare le cose vanno a gonfie vele anche lontano dal salotto di Canale 5.

Chi segue abitualmente Uomini e Donne avrà avuto sicuramente modo di gustare i siparietti di Pinuccia Della Giovanna e Alessandro Rausa. I due sono tra i principali protagonisti del Trono Over del format condotto da Maria De Filippi. Le vicende amorose della dama agé hanno una gran presa sul pubblico di Canale 5 e a quanto pare anche sui social. Si perchè proprio il web è stato galeotto nel mostrare un’uscita insolita tra Pinuccia e Alessandro. I due sono stati immortalati in una foto mentre assistevano al concerto di Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari. A quanto pare lo stesso cantautore di Zocca aveva invitato il 91enne tronista ad assistere alla sua performance. Lui aveva risposto che si sarebbe presentato con uno dei figli e invece alla fine deve aver cambiato idea.

Rausa e l’ex infermiera di Vigevano si sono gustati lo show, come immortalato dalle foto di alcuni fan.

Uomini e Donne: Pinuccia Della Giovanna beccata al concerto di Vasco Rossi con Alessandro Rausa

I commenti sui social si sono concentrati sempre sullo stesso aspetto, ovvero l’espressione non troppo felice della dama. Come dice Tina Cipollari: “Sempre con la stessa faccia allegra”. Le due hanno avuto anche modo di discutere in diretta per il viaggio che Pinuccia aveva fatto con Alessandro.

“Dove la vedete la contentezza sul volto di questa donna, mi viene da ridere, c’è una differenza di espressione del viso, lei è nera“.

In realtà a quanto pare i due coltivano una bella amicizia anche se come confermato dalla corteggiatrice non ci sarebbe per ora nulla di più. I fan però sul web non hanno mancato di incoraggiare i due a coltivare la propria frequentazione, ritenendoli una bella coppia. Vedremo se nella prossima stagione di U&D ci saranno delle importanti novità in materia.