Anticipazioni Una Vita, troppa complicità tra Fidel e Ramon: la scoperta di Lolita destabilizza gli animi

Nelle prossime puntate di Una Vita viene a galla la verità sul rapporto tra Fidel e Ramon ed il loro piano: tutte le anticipazioni

Fidel e Ramon si sono uniti nel dolore per la perdita di persone a loro care, ma il loro piano ha qualcosa che Lolita scoprirà e la sconvolgerà. I due complici, tuttavia, arriveranno ad un punto limite dopo averne commessa di ogni.

Ad Acacias è arrivato Fidel Soria che immediatamente trova l’amicizia di Ramon e Lolita per il dolore condiviso: anche il nuovo ingresso è stato colpito dalla perdita di affetti cari dovuto all’attacco degli anarchici in città. In particolare, Fidel ha perso moglie e figlio ed è pronto a tutto per vendicarsi, al pari del Palacios che trova finalmente un alleato per la sua battaglia.

Inizialmente, però, Ramon non sa nulla del nuovo arrivato, ancor meno della sua professione: quando scopre essere un direttore di polizia, i rapporti si raffreddano perché il Palacios non crede in nessuna di queste autorità. È soltanto col tempo e quando Fidel gli apre il cuore che i due riescono a trovare la complicità.

Anticipazioni Una Vita, Lolita scopre una borsa piena di soldi: a cosa serviranno?

Lolita è molto preoccupata per Ramon perché passa la maggior parte del suo tempo ad escogitare piani con Fidel, ma le cose vanno soltanto a peggiorare quando scopre una borsa ricca di soldi. Cosa avranno intenzione di fare? Il Palacios ha deciso di finanziare il movimento che Fidel ha messo su per abbattere i responsabili dell’attacco anarchico. Per poterlo fare, Ramon ha deciso di vendere alcuni dei suoi terreni chiedendo l’aiuto di José Miguel e senza consultare Lolita che lo scopre prima del previsto grazie a Fabiana.

Lolita cerca di ottenere risposte dal suocero senza ottenere risposte, è questo che la spinge ad indagare da sola per togliersi di dosso ogni dubbio o preoccupazione. Ad ogni modo, Ramon e Fidel sono decisi per la loro strada e tra morti e rapimenti raggiungono un punto limite. A mettere a dura prova il loro rapporto arriva la complicità tra Fidel e Lolita.