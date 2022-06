Amici 22, incredibile decisione di Maria De Filippi: scelto uno dei professori

Maria De Filippi avrebbe preso una decisione incredibile sui professori che ci saranno ad Amici 22: arriva anche il commento di una rivale.

In queste settimane Mediaset sta preparando Amici 22. Per la nuova stagione del talent show sono già partiti i provini che andranno in scena nel corso di tutta la stagione estiva. Maria in questi giorni avrebbe scelto anche i professori: tutte le novità.

Nel corso dell’ultima stagione di Amici, Maria De Filippi ha accolto a braccia aperte Raimondo Todaro. Infatti il ballerino, a sorpresa è passato da Ballando con le Stelle al talent show di Canale 5. Nonostante ciò, questa scelta non ha provocato nessun astio con Milly Carlucci, presentatrice del dance show di Rai Uno. Alla ricerca di nuovi stimoli il 35enne ha accettato la proposta di Maria De Filippi ed è diventato uno dei Professori di danza di Amici. Un ruolo inedito per Raimondo, che non si era mai cimentato in programmi del genere.

Il personaggio di Todaro è piaciuto moltissimo al pubblico, che ha chiesto a gran voce la riconferma. Al settimanale Mio Milly Carlucci si è detta contenta ed orgogliosa del successo del suo ex pupillo, che dopo anni di onorato servizio a Ballando con le Stelle ha preferito traslocare ad Amici di Maria De Filippi per vivere nuove emozioni. Infatti proprio la showgirl della Rai ha subito messo le cose in chiaro affermando: “Sono felicissima per lui“. La Carlucci infatti non dimenticherà mai il giorno in cui, più di quindici anni fa, Raimondo accompagnò il fratello al provino di Ballando ma la Carlucci scelse proprio il primo. Andiamo quindi a vedere le parole di Milly al settimanale.

Amici 22, confermato Raimondo Todaro: Milly Carlucci di ce la sua

Milly Carlucci ha quindi voluto esprimere tutta la sua gioia per la conferma di Raimondo Todaro ad Amici 22. Infatti la conduttrice ha affermato: “Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono” – ha poi concluso sull’argomento: “Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni; figuriamoci se nego questa possibilità ai miei figli, biologici o lavorativi che siano!“. Quindi è confermato che tra i due non c’è alcun tipo di astio.

Quindi sebbene Milly e Raimondo non si frequentino più, tra i due c’è ancora un rapporto di reciproca stima ed affetto. Dopo l’approdo su Canale 5 la presentatrice Rai è stata costretta a sostituire Todaro pure a Il Cantante Mascherato: per due edizioni Raimondo è stato il coreografo ufficiale della trasmissione. La scelta della Carlucci così è ricaduta su Simone Di Pasquale. Proprio quest ultimo è stato confermato per il dispendioso format Rai che doveva andare incontro a dei tagli. Ancora da decidere invece il destino di Samuel Peron che aspira ad un nuovo ruolo nella televisione di stato.