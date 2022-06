Alex Belli prende il posto di Raffaele Giordano a Un Posto al Sole? Tutta la verità

In questi giorni sta facendo discutere tantissimo una voce che vede Alex Belli prendere il posto di Raffaele Giordano a Un Posto al Sole: tutta la verità.

Giorni di paura per tutti i fan di ‘Un Posto al Sole’. Infatti proprio nelle ultime settimane si vociferava un ingresso nel cast di Alex Belli, con l’attore pronto a sostituire Raffaele Giordano. Andiamo quindi a scoprire se c’è qualcosa di vero dietro l’indiscrezione.

In rete non girano solamente le anticipazioni riguardanti Un Posto al Sole. Infatti una fake news in queste ore ha fatto preoccupare e non poco i telespettatori dell’amata soap opera ambientata a Napoli. Stando a questo rumor Alex Belli, noto per la sua recente partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, approderebbe proprio nella serie che da anni viene trasmessa su Rai Tre.

Una notizia che appare a tutto sommato verosimile. Il seguito però ha fatto insospettire i telespettatori Rai. Infatti sempre secondo la stessa voce l’attore andrebbe a prendere il posto di Patrizio Rispo come nuovo portiere di Palazzo Palladini. In molti quindi hanno cercato maggiori informazioni su internet. Ovviamente è uscito fuori che si trattava di una clamorosa bufala, che però è risultata credibile ai tanti fan preoccupati.

Un Posto al Sole, Alex Belli non sostituirà Raffaele Giordano: le ultime sulla soap opera

Quindi da diversi giorni, una voce infondata riporta che Raffaele (Patrizio Rispo) potrebbe morire. Tale notizia si basa unicamente su uno scambio di commenti tra Ilenia Lazzarin e un suo fan. Infatti ad una precisa domanda sulla morte di Raffaele l’attrice aveva risposto con una semplice affermazione: ”Io non lo so. Non posso confermarvelo”. Come ben sappiamo gli attori non possono dire nulla, per contratto, e l’affermazione dell’attrice, che dà il volto a Viola, lascia il tempo che trova.

Evitare di rispondere alla domanda, quindi, non equivale di certo a corroborare una tesi. Va detto però che, in effetti, Ilenia Lazzarin aveva parlato, nei giorni precedenti, di un colpo di scena che ci sarà in futuro, ma da qui a parlare della morte del volto più iconico di Un posto al sole ce ne passa. L’approdo di Alex Belli a Palazzo Palladini, quindi, al momento appare a dir poco improbabile. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità riguardanti all’ex volto di Cento Vetrine.