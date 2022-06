“Vincerà l’Isola dei Famosi 2022”: svelato tutto a pochi giorni dalla finale!

Spunta il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022. Infatti secondo i bookmakers non ci sono dubbi: ecco chi si aggiudicherà questa edizione del reality.

A pochi giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi spunta in rete il papabile vincitore della trasmissione. Infatti secondo i siti di scommesse non c’è alcun dubbio ed alla fine sarà proprio questo concorrente ad avere la meglio: le ultime anticipazioni.

Tra poco meno di una settimana si concluderà anche l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Dopo mesi durissimi nell’Isola dell’Honduras finirà anche questa edizione del reality caratterizzata come sempre da polemiche, discussioni, fraintendimenti, mancanza di cibo e tanti sacrifici. Alla fine però, come tutti sanno, sarà solamente uno il vincitore della trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Fino a qualche settimana fa, per i telespettatori il vincitore si nascondeva tra Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. Nonostante i due concorrenti erano stra-favoriti per la vittoria finale, hanno deciso di abbandonare il reality. Successivamente c’era chi puntava tutto su Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Però alla fine anche il ragazzone romano ha deciso di ritirarsi dalla trasmissione di Canale 5. Adesso il candidato alla vittoria finale è Nicolas Vaporidis. Andiamo quindi a vedere le quote di tutti i bookmakers sul reality show della rete ammiraglia di Mediaset.

Isola dei Famosi, spunta il vincitore: le quote dei bookmakers

Le quote dei bookmakers sembrano tutte pronte a premiare Nicolas Vaporidis, quotato a 1,30. Andiamo quindi a vedere tutte le quote riguardanti i concorrenti rimasti in gara.

Nicolas Vaporidis 1,30;

1,30; Edoardo Tavassi 2,75;

2,75; Carmen Di Pietro 5,00;

5,00; Marialaura De Vitis 10;

10; Luca Daffre 10;

10; Nick Luciani 15;

15; Mercedesz Henger 15;

15; Estefania Bernal 20;

20; Pamela Petrarolo 25.

Le quote sembrano rispecchiare anche la classifica di naufraghi preferiti dal pubblico. Infatti secondo il sito Isola dei Famosi Forum Free, il concorrente preferito dal pubblico sembrerebbe essere proprio Nicolas Vaporidis con il 31.64% di preferenze. Di seguito la lista completa dei naufraghi rimasti in gara preferiti dal pubblico:

Nick Luciani con il 28.25%;

con il 28.25%; Carmen Di Pietro con il 12.43%;

con il 12.43%; Edoardo Tavassi con l’8.47%;

con l’8.47%; Mercedesz Henger con il 5.37%;

con il 5.37%; Maria Laura De Vitis con il 5.08%;

con il 5.08%; Estefania Bernal con il 4.80%;

con il 4.80%; Luca Daffrè con il 2.26%;

con il 2.26%; Pamela Petrarolo con l’1.69%.

Manca quindi poco meno di una settimana alla finale dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo 27 giugno in prima serata come sempre su Canale 5.