Belen e Stefano De Martino, tutta la verità: Antonino Spinalbese spiazza tutti

Tutta la verità sulla storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che sembrano ormai tornati ad essere una coppia felice

Da giorni ormai i giornali ed i siti di gossip sono sicuri. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati assieme. I due ex storici sembrano aver ritrovato l’idillio e fare di nuovo coppia fissa nella vita.

Una bella notizia per i fan della coppia. I due assieme hanno già avuto un figlio, il piccolo Santiago nato nel 2013 durante la prima fase della relazione tra Belen e Stefano. Successivamente hanno riprovato fino al 2020 mentre da qualche mese l’amore pare essere nuovamente sbocciato.

Le conferme su questo nuovo/vecchio rapporto arriva dalla voce interessata di Antonino Spinalbanese. Ovvero il modello che ha avuto un’importante relazione con Belen Rodriguez fino a qualche tempo fa, dalla quale è nata la secondogenita della showgirl argentina, la piccola Luna Marì.

Il magazine di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato recentemente delle foto che ritraggono Belen e Stefano De Martino di nuovo assieme, in dolce ed affettuoso atteggiamento.

Ma allo stesso tempo ha intervistato Antonino Spinalbanese, storico ex della Rodriguez, il quale ha prima di tutto voluto parlare del suo rapporto con la sensuale ragazza argentina:

Spinalbanese è stato poi interpellato proprio sul nuovo rapporto tra Belen e Stefano De Martino. Arrivano conferme sulla liaison rinnovata, ma il modello non sembra essere disturbato, anzi:

“non ho mai sentito il peso della presenza di stefano. non lo dico per peccare di autostima, ma perché cancello il passato e mi baso su quello che c’è, sulle fondamenta di un rapporto. Spero che tra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”.