Mina Settembre 2, new entry stellare nel cast: da non crederci!

Mina Settembre 2 avrà ben due new entry nel cast. Scopri quest’incredibile indiscrezione che è filtrata in queste ore insieme agli spoiler che riguardano la prossima stagione della fiction Tv della Rai.

A partire dal 29 maggio, la Rai ha deciso di riproporre per sei settimane consecutive le repliche della fortunatissima fiction televisiva Mina Settembre. Poco prima, il 17 maggio, la protagonista della fiction Serena Rossi ha confermato attraverso i suoi profili social che le riprese della seconda stagione di Mina Settembre si erano concluse.

Si tratta di un’ottima notizia per i fan, che non vedono l’ora di scoprire se la protagonista preferirà amare il personaggio di Giuseppe Zeno o quello di Giorgio Pasotti. Le nuove puntate si ispireranno alla saga di De Giovanni e saranno tratte da uno di questi volumi: Dodici rose a Settembre”, “Troppo freddo per Settembre” e “Una sirena a Settembre”.

Mina Settembre 2, chi è la new entry stellare?

Si stanno facendo strada in queste ore alcune indiscrezioni molto interessanti riguardo la seconda stagione di Mina Settembre 2. Le vicende continueranno a svolgersi a Napoli, e la protagonista sarà sempre l’assistente sociale Gelsomina. Da quel poco che si è capito dalle nuove riprese, dovrebbe preferire Domenico all’ex marito Claudio.

Ci saranno anche due clamorose new entry in Mina Settembre 2 che sicuramente accresceranno il livello artistico del prodotto Rai. Con le nuove puntate, infatti, entrerà in scena la zia di Mina Settembre, che sarà interpretata dall’amatissima allieva della scuola di Edoardo De Filippo. Si tratta di Marisa Laurito, che sfoggerà un nuovo taglio di capelli.

Chi sono i due nuovi ingressi nell’amata fiction televisiva

Marisa Laurito, che è anche direttrice artistica del Teatro Trianon di Napoli, non si presenterà con i suoi capelli neri raccolti sopra il capo. Sembrerebbe piuttosto che adotterà una capigliatura sale e pepe per il suo grande ritorno nel piccolo schermo dopo oltre dieci anni di assenza, quando ebbe una parte in Baciati dall’amore.

Ci sarà anche un’altra new entry in Mina Settembre 2, che potrebbe anche provare a dividere Domenico e Gelsomina. Si tratta di un’analista che sarà interpretata da Antonia Liskova. Come la Laurito, anche la Liskova torna in Tv dopo qualche tempo: il suo ultimo ruolo nel piccolo schermo era stata Andrea Manes ne L’Allieva.

Ecco l’annuncio della new entry stellare nel cast di Mina Settembre 2