Drusilla Foer incassa un colpo basso: dalla Rai ci ripensano?

Intanto che si vocifera di un ritorno di Drusilla Foer al Festival di Sanremo, il personaggio teatrale incassa un duro colpo

È stata la protagonista indiscussa tra le co-conduttrici dello scorso Festival di Sanremo ed ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua verve, ma adesso c’è da guardarsi indietro: dalla Rai ci ripensano?

Il monologo di Drusilla Foer ha fatto innamorare coloro che sono riusciti a seguire il Festival di Sanremo fino a tarda ora, ma il suo modo di atteggiarsi sul palco del Teatro Ariston ha conquistato tutti ed il direttore Rai Stefano Coletta aveva promesso di assegnarle una parte del palinsesto per poter concedere a tutti coloro che ha conquistato di seguirla. Detto, fatto: Drusilla Foer è alla conduzione del programma nella fascia preservare con L’Almanacco del Giorno Dopo.

Tuttavia, sorprendentemente, la conduttrice deve incassare un duro colpo con gli ascolti di ieri, lunedì 20 giugno, ha raccolto 524.000 spettatori pari al 3.5% di share su Rai Due, mentre su Rete 4, Tempesta d’Amore ha radunato 707.000 individui all’ascolto con il 4.8% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di lunedì 20 giugno

La gara d’ascolti della serata di lunedì 20 giugno è stata vinta dal meraviglioso film del 2017 di Stephen Chbosky con Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson e Izabela Vidovic, Wonder che ha raccolto su Rai Uno 2.648.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai 2, 911 ha interessato 900.000 spettatori pari al 5.1% di share, mentre a seguire 911 Lone Star ha ottenuto 728.000 spettatori con il 4.5% di share. Rai Tre, invece, ha raccolto 1.377.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4% con Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report.

Per quel che riguarda Mediaset, invece, ieri la semifinale dell’Isola dei Famosi ha convinto, ma non ha vinto, nonostante siano stati decretati i finalisti, l’eliminazione di Estefania e Pamela ed il ritiro di Edoardo Tavassi. Su Canale 5, infatti, sono stati in 2.400.000 spettatori pari al 20.7% di share a seguire Ilary Blasi ed i suoi naufraghi. Su Rete 4, invece, Nicola Porro con Quarta Repubblica ha raccolto 771.000 spettatori con il 6% di share e su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.027.000 spettatori pari al 6.7% di share.