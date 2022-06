Un Posto al Sole, amata attrice rischia di perdere il bambino: fan col fiato sospeso

Un Posto al Sole è in procinto di vivere un dramma non indifferente con l’attrice che rischia di perdere il bambino: fan in apprensione

A Palazzo Palladini le cose stanno per cambiare per sempre con l’amata attrice che ha degli atteggiamenti un po’ sospetti e con il rischio aborto che è sempre dietro l’angolo. Come finirà la gravidanza?

Nelle ultime settimane, a Palazzo Palladini non c’è un clima propriamente sereno, tutt’altro. A preoccupare i telespettatori della soap opera partenopea c’è sopratutto Raffaele e la sua intera famiglia che stanno vivendo sotto la minaccia della camorra, lasciando che il magistrato Nicotera non sappia nulla. Tuttavia, ci sono molte altre tematiche in ballo, simpatiche e non che intrattengono il pubblico di Rai Tre.

I telespettatori affezionati, però, stanno per assistere ad un evento che potrebbe fortemente turbarli. Al momento si tratta di sole ipotesi, ma quanto sta per abbattersi su Palazzo Palladini potrebbe avere un risvolto veramente drammatico.

Un Posto al Sole, Lara è prossima all’aborto? Le ipotesi

Fino ad un certo punto della trama, Roberto e Lara sono stati la coppia più spietata di Un Posto al Sole, mettendo alle strette addirittura Marina Giordano. Col tempo, qualcosa è cambiato e per la prima volta l’imprenditore partenopeo è stato preso da un forte senso di famiglia con Filippo che l’ha invitato a riflettere. Ciononostante, ormai l’imprenditore aveva scoperto di aspettare un figlio da Lara reagendo in maniera esagerata e affermando di non volerlo. Passo dopo passo, Lara sta tenendo viva la gravidanza, ma ai telespettatori più attenti non sono sfuggiti i dettagli che presagiscono qualcosa di strano.

Tanto per cominciare, la Martinelli, a differenza di Roberto, è sempre stata pronta a parlare della gravidanza, di suo figlio, adesso il suo silenzio diventa quasi assordante, come se volesse evitare di parlare dell’argomento. Non c’è una vera e propria motivazione per cui Lara si sta comportando così, o almeno non ancora, le ipotesi più accreditate sono quelle di non voler arrecare ulteriore fastidio a Roberto, scegliendo un drastico cambio di strategia, oppure che presto perderà il bambino.

Intanto che tutte le ipotesi sono al vaglio, è bene ricordare che l’attrice Chiara Conti presto lascerà il set di Un Posto al Sole per dedicarsi alle riprese della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi.