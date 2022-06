Lascia subito l’Isola dei Famosi: incredibile eliminazione in queste ore

Un concorrente dell’Isola dei Famosi deve subito lasciare l’Honduras. In queste ore è arrivata l’eliminazione inaspettata: cosa succede.

Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi, con un’eliminazione che sicuramente farà scalpore tra i telespettatori. Infatti dovrà abbandonare subito l’Honduras: scopriamo chi dirà addio al reality show.

I colpi di scena non finiscono mai all’Isola dei Famosi. Infatti il reality show questa sera tornerà con il suo primo appuntamento settimanale durante la prima serata di questo lunedì 20 giugno. Proprio nella puntata di stasera avremo il nome del nuovo eliminato o meglio, il meno votato dal pubblico da casa. Al momento a rischio troviamo due concorrenti: Nick Luciani e Mercedesz Henger.

Come ogni settimana online sono spuntatati i sondaggi per capire meglio chi potrebbe abbandonare la trasmissione. Così il pubblico a casa ha potuto fare una prova di voto con i risultati che sono stati chiarissimi. Infatti al momento non sembrano esserci dubbio sulla favorita a rimanere in trasmissione dopo i primi risultati spuntati sul web. Scopriamo quindi cosa potrebbe succedere nella puntata di stasera riservata al reality show dei naufraghi.

Isola dei Famosi, nuova eliminazione stasera: chi lascerà la trasmissione

Quindi nel corso della puntata di stasera, lunedì 20 giugno, sapremo chi sarà eliminato tra Mercedesz Henger e Nick Luciani. L’eliminato troverà su Playa Sgamada solamente un’altra concorrente ossia Pamela Petrarolo. Come più volte dichiarato da Ilary Blasi la Sgamada è un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa. Una volta transitati in questa isola si decide se il concorrente rientra in gioco o verrà eliminato definitivamente.

Secondo i sondaggi spuntati in rete al momento la favorita a rimanere in trasmissione dovrebbe essere Nick Luciani. Sembrerebbe al sicuro Mercdesz Henger, votatissima dal pubblico social. Infatti il pubblico sembrerebbe pronto a salvare la modella ed influencer italo-ungherese. Al momento quindi il principale indiziato ad abbandonare la trasmissione potrebbe essere Nick Luciani. Questa sera quindi ogni dubbio sarà risolto, con i telespettatori che scopriranno chi finirà sull’altra isola. Appuntamento quindi a stasera su Canale 5, dove vedremo una nuova puntata del reality in prima serata.