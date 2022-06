Che Dio ci aiuti 7, nuovo cambio nel cast: sta per arrivare anche lei. Una delle fiction più popolare di Rai 1 vivrà una vera rivoluzione

Bellissimo avere tanta popolarità con una fiction, ma anche pesante soprattutto se le stagioni si susseguono e non lasciano spazio ad altro. Come succede per alcuni amatissimi protagonisti di Che Dio ci aiuti, uno dei prodotti più seguiti di Rai 1.

Prossimamente cominceranno le riprese di Che Dio ci aiuti 7, ma già adesso sappiamo che ci saranno molti sconvolgimenti nel cast. Uno su tutti, l’addio di Suor Angela, il popolarissimo personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci. Lo ha confermato lei stessa intervistata da ‘Vanity Fair’: “Come ho detto da subito, non avrei potuto girare un intero ciclo di puntate a causa di altri impegni presi in precedenza, per esempio Fiori sopra l’inferno. Dunque, ci sarò solo nei primi tre episodi e in ulteriori due momenti, uno a metà e uno alla fine della stagione, proprio per avere il tempo di congedarmi”

Ma non sarà l’unica a dire addio al cast. Secondo le indiscrezioni non rivedremo più anche altri personaggi molto seguiti come Monica (Diana Del Bufalo), Nico (Gianmarco Saurino), , Ginevra (Simonetta Columbu) ed Erasmo (Erasmo Genzini). E allora che cosa ci dobbiamo aspettare dalla nuova stagione?

Che Dio ci aiuti 7, nuovo cambio nel cast: che sorpresa per il pubblico

Al centro ci sarà sempre di più Azzurra, lo storico personaggio interpretato da Francesca Chillemi. Ma avrà sempre più spazio anche lo psichiatra Emiliano, interpretato da Pierpaolo Spollon, che avrà un ruolo centrale.

E spunta la candidatura di una nuova protagonista. Lei è Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021. La modella napoletana, intervistata su ‘Di Più Tv’ ha spiegato di aver sostenuto alcuni provini e spera che il suo sogno possa realizzarsi. “Ai provini mi è stato chiesto di interpretare una ragazza con una storia familiare devastante”.

Sarebbe in fondo la seconda Miss Italia che entra nel cast della popolare fiction. Perché non tutti lo ricordano, ma anche Francesca Chillemi nel 2003, quando aveva solo 18 anni, era stata votata come più bella d’Italia. Presto scopriremo se la magia di quella corona colpirà di nuovo Che Dio ci aiuti.