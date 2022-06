Anticipazioni Tempesta d’Amore, Florian ha una chance: amata protagonista viene minacciata

Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore, Maja farà di tutto affinché Florian possa essere sottoposto alle giuste cure: tutte le anticipazioni

I telespettatori della soap opera tedesca sono molto in ansia per le condizioni di Florian che non sembrano migliorare autonomamente. La situazione è peggiorata quando lo scienziato Berthold è scomparso nel nulla.

Nelle scorse puntate di Tempesta d’Amore i telespettatori hanno assistito con grande apprensione allo stato di salute di Florian che continuava a peggiorare e con l’improvvisa scomparsa del medico che stava sperimentando il farmaco per poter provare a salvarlo. Maja si è sentita molto in colpa per lo stato in cui verte Florian, ma a proporsi per aiutarlo è proprio il rivale in amore, Hannes, che decide di farsi carico delle spese del farmaco sperimentale.

Nel frattempo, la trama della soap opera tedesca è andata avanti anche per gli altri con Ariane che ha avuto una proposta da parte di Robert per finanziare la costruzione del maneggio e Rosalie che si è scambiata un tenero bacio con Christof dopo essere stata invitata nella cantina dell’hotel per bere un whisky.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Maja furiosa: Florian ha una chance di sopravvivere

Una volta che il prof. Berthold è stato ritrovato, non è ancora arrivato il sereno perché si rifiuta di riprendere le ricerche per il farmaco sperimentale da somministrare a Florian. Maja sa perfettamente che quella ricerca è l’unica cosa cui potersi appigliare per dare una speranza al suo ex, pertanto dopo una forte discussione, lo scienziato accetta di rimettersi all’opera. Il farmaco farà effetto o il loro è un altro tentativo vano? A consolare Maja, intanto, ci pensa Hannes che sta facendo di tutto pur di tranquillizzarla, agendo in primo piano nell’interesse di Florian.

Dopo il bacio nella cantina dell’hotel, Rosalie mette immediatamente le cose in chiaro: per quanto le piacerebbe poter costruire qualcosa con Christof, non potrà mai accettare di essere la sua amante, anche perché Selina è evidentemente disturbata dalla loro complicità. Ariane, intanto, ha fatto due calcoli: sposare Robert per avere le quote del Furstenhof. Quando Erik scopre tutto, minaccia di mandarle a monte il piano, ma lei gli fa una scenata accusandolo anche di averla tradita.