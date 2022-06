Amici, la gaffe di Aka7even è assurda: Giulia Stabile esterrefatta

Il cantante Aka7even l’ha cominata grossa nei confronti di Giulia Stabile, con cui ha condiviso l’esperienza televisiva di Amici 20

Come ogni anno, il talent show Amici di Maria De Filippi porta con sé non solo la passione per il canto e per la danza, bensì fa chiacchierare e discutere anche per i rapporti che nascono all’interno della scuola di Canale 5.

Basti pensare all’ultima edizione, terminata a maggio scorso, con moltissime coppie sentimentali nate durante la messa in onda del programma. Ma anche quella precedente, ovvero Amici 20, ha prodotto rapporti e relazioni molto chiacchierate.

Ad esempio quella tra la vincitrice di Amici, la ballerina romana Giulia Stabile, e la pop star Sangiovanni, che rappresentano una coppia davvero affiatata dopo essersi conosciuti e piaciuti dietro le quinte del talent.

Un altro protagonista di due edizioni fa è stato sicuramente Aka7even, il cantante campano classe 2000 che ha partecipato anche al Festival di Sanremo di quest’anno. Ironico, spigliato e spiritoso, Aka ha mantenuto ottimi rapporti con alcuni suoi ex colleghi di Amici.

Errore clamoroso di Aka7even, poi la verità sul rapporto con la ballerina Giulia

Ad esempio Aka7even è molto legato a Giulia Stabile. I due sono rimasti in contatto anche dopo la fine di Amici, dopo aver preso strade professionali ovviamente molto diverse, visti i campi lavorativi divergenti.

Eppure ieri il cantante ha testimoniato su Twitter una clamorosa gaffe nei confronti della ragazza. Aka7even ha chiamato Giulia per farle gli auguri di compleanno: un gesto carino, peccato che la danzatrice compia gli anni soltanto oggi, il 20 giugno anziché il 19.

pov: ho appena videochiamato @giuliast4bile facendole gli auguri per il suo compleanno.

É domani il suo compleanno.

POV: figura di 💩 — Aka 7even (@Aka7evenreal) June 19, 2022

Figuraccia per Aka7even, che però con la sua consueta ironia ha confessato il tutto ai suoi follower. Ci sarà sicuramente rimasta male Giulia, ma senza malizie, visto che un errore di poche ore su un compleanno può capitare a chiunque.

Ma c’è del tenero tra Aka e Giulia? I due concorrenti sono semplicemente amici, come rivelato dal cantautore: “Tra noi c’è un rapporto bellissimo. Lei per me è come una sorella minore. C’è un bene fortissimo e ci vediamo spesso quando scendo io a Roma o sale lei a Milano. Ci vediamo quasi sempre almeno quando possiamo. Se sono fidanzato? No adesso sono felicemente single. E sono nel periodo più tranquillo emotivamente che abbia mai vissuto. Sto benissimo e ho affrontato un percorso per stare bene con me stesso”.