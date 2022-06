Non consumate questo tipo di latte! Allerta del Ministero: italiani avvisati. C’è un grosso rischio per la salute di tutti i consumatori

Come sempre il Ministero della Salute comunica attraverso delle note sul proprio portale quali sono i prodotti alimentari ritirati dal mercato. In questo caso si tratta di un latte di produzione straniera.

Come ricordato da tutti i dottori il latte serve ai bambini per crescere. E’ il primo alimento con il quale abbiamo a che fare quando veniamo al mondo e per molti rimane un’abitudine irrinunciabile. Che sia al mattino per colazione, o magari utilizzato per la merenda pomeridiana, una bella tazza calda o fredda (a seconda delle stagioni) ci sta sempre bene. Con le moltissime varianti, anche senza lattosio, pure chi ha dei problemi nella digeribilità può permettersi di consumare il latte. Lo si può prendere fresco, pastorizzato, in polvere, con aggiunta di cacao o frutti. Ognuno predilige un certo tipo di variante e nelle grandi catene di supermercati c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Quelli che non sono a lunga conservazione vanno però rigorosamente consumati entro la data di scadenza riportata nella confezione, per non incorrere in qualche problema di salute. I rischi per l’organismo, però, possono derivare anche da altri fattori, come nel caso del prodotto che vi segnaliamo oggi. Questo tipo di latte, distribuito dalla catena “Alimenti dal mondo- Italia srl”, è stato inserito dal Ministero della Salute nei prodotti da ritirare dal mercato.

Latte ritirato dal mercato: c’è l’allerta del Ministero della Salute

Il nome del produttore è “World Trade srl“, con sede dello stabilimento di stoccaggio a Torre Lupara – Pastorano (CE). Nella fattispecie, nella nota diffusa dal ministero, si fa riferimento al barattolo di latte in polvere da 400 grammi. Il motivo del richiamo è il seguente: “Alimento prodotto in uno stabilimento non riconosciuto e ritenuto non idoneo ai sensi della legge“. Nelle avvertenze si fa chiaramente riferimento alla possibilità per tutti i consumatori di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato. Ricordiamo che l’esercente è tenuto a rimborsare completamente la persona che si presenterà, previa mostra della nota dell’ente governativo.

>>> Clicca qui per accedere alla nota ufficiale di richiamo del Ministero della Salute >>>