GF Vip, grave lutto per un’ex protagonista: “Si è spezzato il mio cuore”. L’annuncio improvviso inatteso ha colpito il pubblico

Quando li vediamo all’interno dei reality, molti protagonisti sembrano lontano dal mondo reale. Poi però arrivano notizia come quella di oggi che cambiano tutti. Perché un’ex protagonista del GF Vip è stata colpita da un gravissimo lutto.

Stiamo parlando di Pamela Prati che via social ha annunciato la morte dell’amatissimo nipote. Lo ha fatto con il post nel quale ha pubblicato anche la foto del giovane, scomparso prematuramente per cause che comprensibilmente lei non ha voluto chiarire. Una immagine di lui sorridente in un momento di relax, per ricordarlo così e per farlo conoscere così a tutti i suoi fan.

“Oggi te ne sei andato per sempre. Siamo devastati dal dolore”, ha scritto la showgirl nelle sue Stories. E poi gli ha dedicato un messaggio struggente: “Si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro, mia sorella vivrà a stento senza di te”. Un dolore immenso anche per la giovane età della vittima, per una svolta difficile da accettare: “Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”.

GF Vip, grave lutto per un’ex protagonista: grande solidarietà anche dal suo mondo

Pamela Prati, che in realtà all’anagrafe è Paola Piredda, ha tre sorelle femmine (Caterina, Maria e Sebastiana), ma non ha specificato chi fosse la mamma del nipote morto. In fondo è un fatto strettamente privato e tale deve rimanere anche se la showgirl ha voluto condividere il suo dolore con tutti.

Quasi immediate sono arrivate le testimonianze di solidarietà dei suoi follower e delle amiche che ha nel mondo dello spettacolo. Come Laura Chiatti, ma anche Manila Nazzaro che abbiamo visto quasi fino all’ultimo al Grande Fratello Vip 6.

Nei giorni scorsi il nome di Pamela Prati è stato più volte associato a quello del reality condotto da Alfonso Signorini con cui ha un rapporto conflittuale da chiudere. Tutti ricorderanno la sua fuga, quando ancora a condurre c’era Ilary Blasi, ma sono passati anche degli anni. Ora lei vorrebbe ritornare perché sa che il suo pubblico la reclama. E a settembre ne sapremo di più anche se al momento la sua testa è presa da tutt’altro.