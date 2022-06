Uomini e Donne, l’allarme dell’ex tronista: “Vivo un momento no, spero di uscirne”

La bellissima donna ed influencer, ex volto noto di Uomini e Donne, non ha avuto timore di parlare sui social del suo momento davvero complesso

A volte le foto ed i video pubblicati sui social network da parte dei personaggi celebri riflettono solo una parte della realtà quotidiana. E magari tendono a nascondere i drammi privati ed i momenti negativi delle proprie vite.

L’esempio arriva direttamente dalla confessione di un ex volto noto di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 ha tirato fuori moltissimi personaggi che ancora oggi, lontani dalle telecamere Mediaset, fanno parlare di sé in diversi modi.

In questo caso si tratta di Ludovica Valli. Ex tronista, influencer di successo e da qualche tempo anche mamma della piccola Anastasia. Una donna dal grande avvenire, almeno secondo ciò che riflettono le immagini sul suo profilo Instagram. Ma Ludovica ha avuto il coraggio di ammettere le proprie difficoltà del momento.

Ludovica Valli, il dramma nascosto: la rivelazione attraverso i social network

Ludovica Valli ha da poco attraversato un periodo positivo, almeno all’apparenza. È diventata mamma per la prima volta, vive una storia d’amore forte e convincente, ha da poco partecipato allo sfavillante matrimonio della sorella Beatrice, anche lei volto noto di Uomini e Donne.

Ma c’è qualcosa nell’animo di Ludovica Valli che le toglie il sonno, che le sta facendo vivere questa fase della sua esistenza in maniera complicata, pesante, quasi gravosa. Lo ha rivelato la stessa donna sui social network, con frasi molto sentite.

“Vorrei stare meglio, essere super carica, super in forma. ma ci sono anche questi momenti, l’importante è saperli cogliere e affrontarli nella maniera più serena…Un po’ mi spiace perchè quest’anno mi è già successo un periodo no e siamo a giugno, da adesso a fine anno cosa mi dovrà capitare?”

Ludovica Valli non specifica quale sia il suo problema principale, la questione che la rende più vulnerabile e fragile rispetto al solito. A breve, ha ammesso, ne parlerà con i suoi follower ma ora è il momento di riflettere con sé stessa ed uscirne fuori.

Potrà aiutarla certamente il periodo di vacanza che si prevede in questi mesi. La Valli infatti è da poco partita per la splendida isola di Ibiza con la sua famiglia, nella speranza di tornare a sorridere e sentirsi nuovamente in forma.