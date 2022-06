Temptation Island, nessuno l’avrebbe mai detto: sono tornati insieme?

Nessuno l’avrebbe mai detto, ma i due ex di Temptation Island sarebbero tornati insieme. Ecco tutti gli indizi che fanno proprio pensare che che ci sia un ritorno di fiamma, nonostante lui avesse accennato in un’intervista di voler rimanere libero.

In molti avevano sospettato che la coppia si fosse lasciata già molto tempo prima di arrivare a Temptation Island. Secondo questa ipotesi, i due avrebbero mentito agli autori Mediaset per poter finire in Tv e quindi provare a lanciare una carriera nel mondo dello spettacolo. Ciò che è successo, dopo, però, smentirebbe questo gossip di Deianira Marzano.

Alessandro Autera si era fatto subito notare dal suo arrivo nel villaggio dei maschi per la sua ossessione per la dieta e per il fisico. La sua fidanzata Jessica Mascheroni, con cui conviveva da due anni ed aveva una relazione da sette, lo aveva definito un pantofolaio, noioso e ripetitivo. Proprio lei si era avvicinata pericolosamente al single Davide Basolo.

Temptation Island, i due ex sono davvero tornati insieme?

Mentre Jessica Mascheroni conosceva Basolo, Alessando Autera allacciava pericolosamente un rapporto con la tentatrice Carlotta Adacher. Lui andò su tutte le furie quando vide la fidanzata passare una notte sotto le coperte con Basolo, e spaccò un vaso a calci. Dopo il falò di confronto, i due lasciarono il programma da single.

Jessica Mascheroni non continuò a frequentare Davide Basolo dopo la fine di Temptation Island. Alessandro Autera, invece, decise anche di ufficializzare la sua relazione con Carlotta Adacher, che durò fino all’estate e fu contrassegnata da tanti furiosi litigi, che spesso si erano svolti sui social network.

Autera e la Mascheroni sono andati insieme ad un concerto?

Il 14 giugno, sia Jessica Mascheroni che Alessandro Autera si sono mostrati al concerto di Cesare Cremonini. Nessuno dei due si è scattato un selfie o ha specificato con chi si fosse recato all’evento. Il giorno dopo, Autera è tornato alla sua routine in palestra, mentre la Mascheroni ha festeggiato il compleanno del padre.

Alcuni messaggi di Jessica Mascheroni sembrerebbero alludere al fatto che lei ed Alessandro Autera siano tornati insieme. In una Storia Instagram scritta poco dopo il concerto di Cremonini si legge: “Se due persone sono destinate a stare insieme, non importa quanti ostacoli incontreranno lungo il percorso: finiranno sempre per ritrovarsi“.

Qui sotto, invece, c’è un’altra foto pubblicata da Jessica Mascheroni sempre il giorno del concerto di Cesare Cremonini. Nella didascalia si legge: “Se sorridi, svengo“.