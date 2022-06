“Sarà il prossimo prof di Amici”: ex vincitore di X Factor torna in scena!

Una grande sorpresa per il pubblico di Amici di Maria De Filippi vedere l’ex vincitore di X Factor tra i banchi del talent come prof

Maria De Filippi è nota per la sua bontà d’animo e per regalare seconde chance a chiunque le stia a cuore, pertanto ha fortemente voluto che l’ex vincitore di X Factor fosse a lavorare con lei per la prossima edizione del talent show.

Nel 2013 ha vinto X Factor, nel 2017 si è classificato quarto tra i Big del Festival di Sanremo che quell’anno fu vinto da Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma e soltanto un anno più tardi per lui è cominciato il periodo di grande buio terminato, almeno in parte, con la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo dove si è classificato dodicesimo.

La vita di Michele Bravi procedeva a gonfie vele, si è goduto la sua carriera e la sua vita privata da vera star, fin quando l’infrazione commessa a Milano non è costata la vita ad una motociclista ed un patteggiamento per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale per lui.

Amici, Michele Bravi sarà il prof della prossima edizione? L’indiscrezione

Michele Bravi sembrerebbe poter essere uno dei prof della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. A lanciare l’indiscrezione è Il Messaggero che da fonti certe assicura che il vincitore di X Factor sarà presente anche ai casting per la prossima edizione del talent show. Maria dal cuore d’oro, che ha sempre dimostrato di tenerci molto a Michele, ha deciso di prenderlo sotto la sua ala ed affidargli un posto in cattedra, anche se con l’animo gentile che si ritrova potrebbe avere qualche difficoltà con i ragazzi quasi suoi coetanei. Tuttavia, sarà proprio il fatto di essersi trovato dall’altro lato della cattedra che gli darà la giusta motivazione per poter essere un prof ineccepibile.

Se Michele Bravi arriva, chi andrà via? L’ipotesi più accreditata è Anna Pettinelli. È impossibile spodestare Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini ha fatto già capire che ci sarà. Secondo Il Messaggero, anche Veronica Peparini sembrerebbe essere in uscita dal talent show.