Luca e Soraia, arriva il grande passo: che emozione per i fan

Luca Salatino e Soraia sono sempre più uniti, al di là di ciò che dicono i mal pensanti: la coppia ha fatto il grande passo

Appena usciti da Uomini e Donne già si chiacchierava di crisi perché mai apparsi insieme sui social, invece i due protagonisti hanno fatto già il grande passo e sono pronti per viversi appieno.

Sono stati aspramente criticati, ma Luca Salatino e Soraia non fanno altro che viversi la loro storia d’amore, al di là dei malpensanti. Sui social i due si mostrano sempre molto affiatati, segno che la scelta fatta dal tronista sembrerebbe essere ben oculata e che l’amore tra i due sta sbocciando anche al di fuori del dating show di Maria De Filippi che, per ora, ha fatto solo da Cupido.

È pur vero che i due non hanno avuto troppo tempo per viversi, ma quando l’hanno fatto, sono stati insieme al 100% e senza porsi limiti, anzi, hanno deciso di conoscersi meglio e apprezzando istante dopo istante il loro rapporto. Adesso, però, è arrivato il momento del grande passo insieme.

Luca Salatino presenta Soraia alla sua famiglia: che emozione!

Luca Salatino ha finalmente portato la sua amata Soraia nella sua città, a Roma, dove i due hanno trascorso un po’ di tempo insieme per conoscersi meglio. Inoltre, il tronista di Uomini e Donne ha anche portato la sua fidanzata a casa, segno che le cose sono realmente serie, al di là di quello che pensano in tanti, per conoscere la cara mamma di Luca di cui ha tanto parlato, intenta a cucinare un buon piatto per la coppia. Questa mattina, poi, la coppia è rimasta insieme: dopo che il tronista ha finito di allenarsi hanno deciso di fare una passeggiata romantica a Castel Gandolfo.

Un weekend infiammato per Roma, oltre al referendum e Vasco Rossi al Circo Massimo, anche Luca e Soraia che hanno deciso di sfilare per la città e palesare il loro grande amore per la Capitale. Un grande passo per il tronista che finalmente riesce ad affidare il suo cuore a qualcuno e fargli conoscere anche la cara mamma.