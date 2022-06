Isola dei Famosi, quanti chili hanno perso i naufraghi: c’è chi è arrivato a -15!

L’Isola dei Famosi è un’ottima palestra per chi vuole perdere peso ed i naufraghi lo sanno perfettamente: ecco quanti chili hanno perso

Pasti razionati, tanto sforzo fisico e molti chili persi: il reality show di Canale 5 è anche questo oltre le discussioni che si vedono quotidianamente. Quest’edizione c’è chi è arrivato a perdere ben 15 chili.

L’esperienza in Honduras è quasi giunta alla fine, i naufraghi sono quasi arrivati in finale e manca poco affinché Ilary Blasi svuoti le spiagge per riportare a casa i suoi concorrenti. Un’edizione molto sfortunata se si pensa a quanto sia stata occupata l’infermeria nel corso delle puntate, tanti abbandoni a causa di incidenti che sono stati curati in Italia e molte discussioni che hanno fatto spalancare gli occhi ai telespettatori.

Non è ancora il momento di tirare le somme perché di puntate che ci separano dalla finale ce ne sono ancora, ma le indiscrezioni sul peso dei naufraghi sono assurde. Da un minimo di 5kg fino ad un massimo di 15kg, tra quelli rimasti c’è chi ha perso anche della massa muscolare, com’è successo anche nelle scorse edizioni del reality show.

Da 5 a 15kg, l’Isola dei Famosi fa da palestra ai naufraghi

È bene chiarire che si tratta soltanto di indiscrezioni e non ci sono dati ufficiali, ma stando a quanto riportato da Novella 2000, gli ultimi rimasti in Honduras hanno fatto un bel conteggio dei chili persi fin qui e c’è chi ne ha persi addirittura 15. A partire da Estefania Bernal, già molto magra, che ha perso ben 5kg, Carmen Di Pietro, invece, avrebbe perso 6kg oltre ad una buona parte della massa muscolare: la showgirl ha sempre amato tenersi in forma, ma sull’Isola non è riuscita ad allenarsi a dovere. Anche Marco Cucolo pare abbia perso gli stessi kg, salvo abbandonare per infortunio soltanto pochi giorni fa.

A salire, Nicolas Vaporidis pare abbia perso ben 7kg che, nel suo caso, si vedono tutti. A dimagrire notevolmente ed in maniera rapida è stato il cantante Nick Luciani che è subentrato in Honduras a reality in corso. Primo posto per Edoardo Tavassi che ha perso ben 15kg.