Rottura totale: la regina Elisabetta fa infuriare Harry e Meghan, che smacco!

Ennesimo capitolo della scomodo telenovela tra Elisabetta II d’Inghilterra e la famiglia del nipote Harry, sentitosi messo da parte

Continua a far parlare e discutere in tutto il mondo lo strano rapporto familiare presso la corte d’Inghilterra. In questi giorni si stanno tenendo le celebrazioni per il Giubileo di platino di Elisabetta II, ma non mancano i rumors e le polemiche.

Tutto a causa della presenza a Londra della coppia più discussa del momento Il principe Harry e la consorte Meghan Markle, attrice americana che è stata spesso etichettata come il motivo della rottura tra il secondogenito di Carlo e la royal family.

Come sostengono i media britannici, sarebbe accaduto in questi giorni un altro episodio ad inasprire i rapporti. Un gran rifiuto di Elisabetta II nei confronti della giovane coppia. Una rottura totale e definitiva che probabilmente segnerà per sempre la distanza tra Harry, Meghan ed il resto della famiglia Windsor.

Elisabetta ha detto no alle fotografie con la piccola Lilibet: Meghan Markle su tutte le furie

Il rifiuto della regina Elisabetta risale a qualche giorno fa. La sovrana, giunta ai suoi 70 anni di regno, avrebbe detto no alla possibilità di effettuare qualche scatto fotografico con la sua ultima nipote, la piccola Lilibet, figlia di Harry e Meghan.

Elisabetta II con fare molto severo ha rifiutato la proposta di Meghan e deciso di non consentire al fotografo personale della coppia di scattare istantanee con la pronipote, chiamata Lilibet in suo onore. Elisabetta sarebbe stata consigliata in tal modo dagli uomini di Buckingham Palace, per non dare nuove immagini o news in pasto alla stampa americana.

La stampa statunitense è sicura: “Meghan deve essere stata furiosa quando ha sentito che le fotografie del loro incontro a Windsor erano vietate. Bandita dal balcone per Trooping the Colour, nessuna ripresa di lei con la regina a St Paul’s e poi il colpo finale: non è stata autorizzata nessuna ripresa di Lilibet con la sua bisnonna”.

Un rifiuto che conferma la freddezza nei rapporti tra Elisabetta ed i coniugi Sussex. La visita a Londra di Harry e Meghan per il giubileo in questione non è andata secondo i piani sperati, ovvero quelli di un ricongiungimento col resto della famiglia del principe.

Oltre al gran rifiuto di nonna Elisabetta, Harry ha dovuto subire anche l’indifferenza del fratello William e della moglie Kate. L’erede al trono infatti ha snobbato l’invito di Harry e Meghan dello scorso sabato per il primo compleanno della piccola Lilibet a Frogmore Cottage.

I Sussex sono tornati domenica scorsa in California con un volo privato, con la coda tra le gambe. Sempre più lontani dal mondo reale, che sembra non appartenere più neanche al principe Harry.