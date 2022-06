“Abbiamo scelto il nome della bimba”, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non lo trattengono: annuncio bomba

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano arrivano a gamba tesa e svelano di aver già scelto il nome della loro bambina

Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello VIP ed è subito scoppiata la passione: i due ex gieffini hanno in programma di avere una figlia e ne conoscono già l’eventuale nome.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno fatto sognare i fan del Grande Fratello VIP, lì dove la loro storia d’amore è iniziata. Molto belli, buoni e sempre attenti l’un l’altro, tra i due ex gieffini c’è stato uno vero e proprio colpo di fulmine. A Chi Magazine, la coppia ha raccontato un po’ di sé: “Da quando ci siamo messi insieme, non ci siamo mai lasciati. Io faccio piazzate di gelosia, lui dice di no, ma le fa” ha detto la Codegoni e Basciano ha aggiunto: “Non ci siamo mai staccati. Adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma. Credo che cercheremo una casa più grande a Milano, anche perché ci sarà mio figlio Nicolò”.

Tra le altre cose, la coppia ha parlato anche dei loro compagni d’avventura ed in particolare del rapporto che intercorre tra Barù e Jessica Selassié: “Barù non ha mai illuso Jessica, quindi discorso chiuso. Manuel e Lulù… Che dire? Non avranno trovato il loro equilibrio. Non si è capito bene perché si siano lasciati. Spiace, ma era evidente che fossero due persone totalmente diverse”.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni pronti a diventare genitori insieme

Intanto che Alessandro Basciano è già papà, diverso è per Sophie Codegoni che però si dice pronta a diventare mamma: “Da sempre ho sentito di essere portata per fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io, praticamente. Mia madre mi ha avuto giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando”. Non si limitano al desiderio, perché la coppia ha scelto anche il nome di un’ipotetica figlia: “Céline: sarebbe bellissimo avere una femminuccia, è il nostro sogno”.

A Chi Magazine, la coppia ha confermato di andare molto d’accordo: “Ha presente l’accordo contrattuale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, quello che dice che devono fare l’amore quattro volte la settimana? Noi li superiamo di almeno tre volte”.