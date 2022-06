Clienti PayPal in ansia: il messaggio che può svuotarvi il conto

Tantissimi clienti di PayPal sono in ansia e preoccupazione, per colpa di un messaggio che sta girando e che mette tutto in pericolo

Moltissimi italiani usufruiscono da anni di un account PayPal. Si tratta della possibilità, tramite l’azienda omonima di origine americana, di effettuare servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro.

Per utilizzare PayPal basta aprire un account in alcune semplici mosse, tutto on-line, e collegare alcuni asset personali di natura finanziaria, come carta di credito o carta prepagata. Oppure creare una sorte di deposito per le spese meno esose e più improvvise.

Un modo facile, veloce e sicuro per fare acquisti on-line o ordini di ogni genere. Ma i clienti PayPal negli ultimi giorni sono sull’attenti: tutta colpa di un messaggio che sta girando e che rischia di ripulire la clientela dei propri risparmi e dei conti collegati a PayPal stesso.

Il messaggio di phishing che mette in crisi gli account di PayPal

Ancora l’ennesima truffa on-line basata su messaggi fittizi, che fanno da esca per gli utenti verso link o siti non protetti creati appositamente per rubare dati personali e, ove possibile, interi depositi finanziari.

Il phishing riguarda proprio PayPal, utilizzato dai malviventi in questione per estorcere dati sensibili, password e tutto ciò che serve per entrare nei vostri conti bancari o depositi minori. Il messaggio, che può arrivare via SMS o via e-mail, è già noto alle forze della Polizia Postale.

Questo il testo del messaggio da EVITARE ASSOLUTAMENTE!:

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal