Ex icona di Ballando con le Stelle cambia lavoro: sta per aprire un centro benessere. Ha deciso di dare una svolta netta alla sua vita

Samanta Togni e il marito si sono buttati in un nuovo business e apriranno i battenti a settembre. I due vivono a Dubai e per l’ex ballerina del programma di Milly Carlucci c’è anche un passato da conduttrice tv.

L’abbiamo imparata a conoscere tramite il suo ruolo da ballerina nel format di Milly Carlucci. Samanta Togni è stata una colonna portante di Ballando con le Stelle e da qualche tempo ha deciso di prendere una strada diversa. Dal punto di vista sentimentale è ancora felicemente sposata con Mario Russo (i due sono convolati a nozze a febbraio 2020), conosciuto in treno e con il quale è stato amore a prima vista.

Dopo due anni la coppia è super affiatata, smentendo chi pensava avessero fatto una scelta avventata, senza conoscersi a fondo. Anzi, la conduttrice tv (alla guida di Per me, su Rai Due, con Filippo Magnini) ha lasciato addirittura l’Italia per trasferirsi con il marito a Dubai. Dopo qualche difficoltà iniziale sembra essersi integrata alla grande e le cose proseguono a gonfie vele. I due hanno deciso di mettersi anche in affari e di aprire una nuova attività a partire da settembre.

Ballando con le Stelle, Samanta Togni ha cambiato vita: aprirà a Dubai un centro benessere con il marito

Come svelato da Samanta Togni in una recente intervista al settimanale Di Più, lei e Mario Russo apriranno un grandissimo centro benessere, che si occuperà della salute corporea a 360 gradi. L’idea è venuta a Samanta durante una cena ed è stata recepita al volo dalla sua dolce metà. Il centro si chiamerà Dance and Beauty. L’ex ballerina si occuperà prevalentemente dell’area riservata al fisico e allo sport, organizzando i corsi (ovviamente anche di danza).

Il marito avrà la cura dei trattamenti estetici, suo ambito professionale di lunga data. Ci sarà uno spazio anche dedicato all’alimentazione, con la possibilità di affidarsi ad alcuni nutrizionisti di fiducia. In più verrà installato un bar healthy, dove si potrà mangiare solo cose sane e di estrazione naturale. Insomma un grande progetto a Dubai che la coppia non vede l’ora di portare avanti.