Serena Autieri incassa un altro duro colpo: la notizia è appena arrivata

Altro duro colpo per Serena Autieri che dopo la notizia dell’addio alla Rai deve far fronte ad un altro problema

La conduttrice partenopea sta incassando colpi uno dietro l’altro che non la fanno realizzare al massimo. Dopo l’addio alla Rai deve tollerare un’altra batosta che non passerà affatto inosservata.

Com’è già noto, la Rai non rinnoverà il suo impegno con Serena Autieri. Il motivo principale sono senz’altro gli ascolti troppo bassi registrati nei programmi da lei condotti che non hanno dato la spinta necessaria ai vertici per pensare di tenerla ancora una stagione. A dimostrazione di ciò, ci sono proprio gli ascolti di ieri, sabato 4 giugno, in cui la conduttrice è andata in onda con Dedicato collezionando 1.356.000 spettatori con l’11.9%.

Nonostante i numeri non siano male, c’è da considerare che la conduttrice ha un diretto competitor che è Mediaset che nella giornata di ieri, nella specifica fascia oraria del pomeriggio ha dovuto lottare contro Beautiful che su Canale 5 ha raccolto 2.295.000 spettatori pari al 18.5% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di sabato 4 giugno

⚽ QUESTA SERA dalle 20:30 gli Azzurri di Mancini incontrano la Germania di Hans-Dieter Flick, nella prima sfida di Uefa Nations League 🇮🇹🇩🇪 Italia – Germania in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay#Azzurri #Nazionale #ItaliaGermania #NationsLeague pic.twitter.com/XuhXZv9euZ — Rai1 (@RaiUno) June 4, 2022

La partita tra Italia e Germania è finita 1-1 con gol di Lorenzo Pellegrini e la beffa soltanto 3′ dopo di Kimmich che ha fatto portare a casa un punto a testa alle due squadre in lotta per la Nations League. Ad assistere al match ci sono stati 5.826.000 spettatori pari al 36.6% di share facendo vincere la gara d’ascolti a Rai Uno. Su Rai Due, invece, Prigioniera di un Incubo è stato seguito da 803.000 spettatori pari al 5.2% di share e su Rai Tre Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 784.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%.

Per i canali Mediaset niente da fare. Su Canale 5 Paradiso Amaro, in onda dalle 21.30 alle 23.37, ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 12.8% di share, su Italia 1 l’amatissimo film Richie Rich – Il più Ricco del Mondo hanno intrattenuto 703.000 spettatori con il 4.6% di share. Per finire, su Rete 4, Bomber ha totalizzato 840.000 spettatori con il 5.9% di share.