“Silenzio, per favore”, caos in studio: Mara Venier si ribella in diretta

Il 5 giugno, durante l’ultima diretta di Domenica In, Mara Venier ha rimproverato di nuovo davanti a tutti la sua redazione. Ecco cosa è successo questa volta nel corso delle interviste a Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Per l’ultima puntata della stagione di Domenica In, Mara Venier ha voluto in studio Ermal Meta e Fabrizio Moro. I cantanti hanno emozionato il pubblico quando si sono esibiti dal vivo con il brano che gli ha fatto vincere il Festival di Sanremo nel 2018, Non mi hanno fatto niente. I due artisti, però, erano negli studi di Rai 1 per motivazioni molto diverse.

Fabrizio Moro è arrivato negli studi di Domenica In per la promozione del suo nuovo singolo musicale e La mia voce tour, che per il momento lo vedrà impegnato in dieci diverse date in giro per l’Italia fino alla fine di agosto. A dicembre, invece, ci saranno due concerti a Milano e Roma. L’artista è anche stato candidato ai Nastri d’argento per la canzone Sei tu.

Mara Venier, cosa è successo in diretta con Ermal Meta

Dopo quattro anni dalla vittoria a Sanremo, Fabrizio Moro ed Ermal Meta sono tornati a trovare insieme Mara Venier. La polemica del sospetto plagio della loro canzone Non mi avete fatto niente è ormai molto lontana. Moro, non appena arrivato sul palco di Domenica In, ha voluto omaggiare la conduttrice con un vinile autografato.

Mara Venier non ha perso l’occasione di punzecchiare Ermal Meta, chiedendogli come mai, a differenza del collega, non le aveva portato nessun regalo. Il cantante di origine albanese l’ha stupita sfoderando una bellissima rosa che gli ha permesso di prendersi la rivincita su Fabrizio Moro che non aveva fatto nessun omaggio floreale.

Domenica In, il rimprovero in diretta alla redazione

Anche Ermal Meta, come Fabrizio Moro, ha omaggiato Mara Venier con un vinile autografato. La sua intervista, però, è stata decisamente molto più movimentata di quella di Fabrizio Moro. Come è successo già altre volte in passato, la conduttrice ha rimproverato pubblicamente la sua redazione, che faceva molto rumore impedendole di sentire.

Mara Venier ha infatti sbottato: “È l’ultima puntata! Dovete fare un po’ di silenzio per favore, non riesco a sentire niente! Scusatemi, dovete fare silenzio, perchè non sento“. Ovviamente, si tratta dell’ultima puntata di questa stagione: la conduttrice tornerà infatti il prossimo anno per tenere compagnia al pubblico di Domenica In.

Ecco un breve video dell’esibizione di Fabrizio Moro ed Ermal Meta a Domenica In: