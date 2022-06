Deddy evita Rosa Di Grazia che lo cerca: il video che lascia senza parole i fan

Rosa Di Grazia è stata sorpresa mentre cercava con lo sguardo Deddy. La reazione di lui è davvero incredibile: ecco cosa è successo durante la serata del 3 giugno a Roma, dove erano entrambi a celebrare il loro amico Aka7even.

Aka7even, uno degli alunni più amati della scuola di Amici 20, sta portando avanti il suo Summer Tour in giro per l’Italia. Domenica 5 giugno sarà a Napoli, ed a quanto pare ci sarà un ospite d’onore durante la sua esibizione. LDA, che si è fatto conoscere ed amare durante Amici 21, ha infatti promosso il concerto di Aka7even dal suo account Instagram.

Il 3 giugno, invece, Aka7even si è esibito all’Atlantico di Roma, dove i fan impazienti sono arrivati diverse ore prima del suo concerto nella speranza di poter avere un suo autografo. Fra i presenti c’erano sicuramente due ex compagni di Amici 20: uno di loro è Deddy, che ha condiviso alcuni brevi filmati che mostrano il pubblico in attesa.

Deddy e Rosa Di Grazia: cosa è successo a Roma

Oltre a Deddy, a vedere il concerto di Aka7even a Roma c’era anche la sua ex fidanzata Rosa Di Grazia. Sarebbe stata l’occasione perfetta per scambiare qualche parola insieme dopo tanto tempo dalla fine della loro relazione. Invece, diversi fan increduli hanno ripreso il loro atteggiamento durante le canzoni dell’ex collega di Amici.

Ad un certo punto, Rosa Di Grazia si è trovata alle spalle Deddy. Si è girata a guardarlo, ma non si è avvicinata e non ha nemmeno accennato un saluto. Lui, dall’altra parte, sicuramente l’ha vista, ma non è andato a salutarla e non ha nemmeno provato a parlarle. Questo è successo per tutta la durata del concerto di Aka7even.

I due ex di Amici 20 sono ormai troppo lontani l’uno dall’altra?

Sembrerebbe dunque che non solo l’amore fra Deddy e Rosa Di Grazia sia completamente finito, ma anche che fra i due sia calato il gelo più totale. Recentemente, Rosa Di Grazia era stata segnalata come la probabile nuova fiamma del TikToker ed ex GF Vip 6, Antonio Medugno. La circostanza sarebbe però stata poi smentita da entrambi.

Deddy, invece, è stato a lungo avvistato insieme alla presentatrice ed attrice Mariasole Pollio, ma sembrerebbe che attualmente sia single. Si è dunque verificato quanto Rosa Di Grazia aveva scritto su Instagram poco dopo la fine di Amici: “La storia fra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato…“.

Ecco il video dove Rosa Di Grazia cerca con lo sguardo Deddy che, invece, la evita:

Ecco un altro video che mostra Deddy e Rosa che si evitano durante il concerto: