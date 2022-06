Barbara D’Urso, colpo tremendo: nessuno se lo aspettava

Barbara D’Urso ha subito un colpo tremendo che nessuno si aspettava nella giornata del 3 giugno: lo testimoniano anche gli ascolti televisivi. Ecco cosa è successo e perchè anche questa volta l’ha spuntata la sua rivale.

Il 3 giugno è stata una giornata molto particolare per il pubblico di Oggi è un altro giorno. Sin dall’apertura della trasmissione, la conduttrice Serena Bortone ha subito chiarito che, per lei, questa era una puntata molto speciale. Si trattava infatti dell’ultima trasmissione prima della pausa estiva del programma che le ha regalato tanto successo.

Nel salutare gli ospiti, questa volta Serena Bortone non è riuscita a trattenere le lacrime per la commozione. In studio erano presenti degli ospiti molto amati fra il pubblico, fra cui Romina Power e Cristiano Malgioglio. Non sorprende dunque che il programma abbia raggiunto il numero di ascolti più alto del 3 giugno, battendo anche Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso, ko negli ascolti del 3 giugno: i dati

Proprio nelle ultime puntate di quest’anno, il programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque, ha avuto un successo maggiore in termini di ascolti, anche grazie alle storie di cronaca seguite dalla redazione. La conduttrice, grazie alla sua amicizia con Eva Henger, ha continuato ad aggiornare in diretta gli spettatori riguardo la salute della soubrette.

Se dunque Pomeriggio Cinque si è fermato a circa 1,3 milioni di spettatori ed il 15,5% di share, Oggi è un altro giorno è volato a quasi 1,9 milioni di spettatori ed il 17,7% di share. Nella serata del 3 giugno, non ha avuto rivali lo speciale dedicato all’amatissimo cantautore Lucio Dalla in diretta dall’Arena di Verona: quasi 3,8 milioni di pubblico ed il 25% di share.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non bastano: il flop di TV8

Nonostante la presenza di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme in televisione dopo tanto tempo, la trasmissione Name that tune – Indovina la canzone su TV8 si è fermata a solo 373.000 spettatori ed il 2,5% di share televisivo. Più o meno la stessa sorte è toccata al programma Fratelli di Crozza in onda sul canale Nove.

Nella mattinata del 3 giugno non ci sono grandi sorprese per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Vince la gara dello share televisivo Mattino Cinque con una media del 19% e circa 800 mila spettatori. Storie Italiane, in onda su Rai 1, si ferma a circa 600 mila spettatori e raccoglie solo il 14% dello share televisivo.