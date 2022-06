Finalmente la svolta: Ida Platano ha scelto! La reazione di Riccardo Guarnieri

Fa ancora parlare di sé la coppia del trono over di Uomini e Donne, con un tira e molla che continua ormai da diverse settimane

Due giorni fa, esattamente il 1 giugno 2022, è terminata l’edizione annuale di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha chiuso i battenti per il periodo estivo. Il programma, sempre di grande successo, riprenderà a settembre con nuovi e vecchi intrecci.

Nonostante U&D sia andato dunque in ferie dopo mesi continui di trasmissione, fanno ancora parlare le situazioni di tronisti e corteggiatori, pure lontano dal salotto di Mediaset. Una delle storie sentimentali che fanno più rumore resta quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La coppia sta vivendo una situazione burrascosa. Dopo l’idillio nato tempo fa a Uomini e Donne, i due si sono lasciati. Ma entrambi hanno deciso di ripresentarsi singolarmente nel salotto della De Filippi. Inevitabile che tra Ida e Riccardo nascessero nuovi sentimenti, come dimostrato proprio nelle ultime puntate stagionali.

La confessione di Ida a Verissimo: “Deve passare questa fase, poi si vedrà”

I due sono sulla bocca di tutti. Ida Platano è stata anche ospite di Silvia Toffanin nel suo programma storico Verissimo. La parrucchiera di Brescia ha voluto raccontare il suo punto di vista nel rapporto col Guarnieri, ammettendo di essersi sentita anche male.

“Quando mi sono trovata di fronte riccardo a uomini e donne ho detto tutto quello che avevo dentro. come avete visto non sono state neanche troppo bene. non ho altro da aggiungere: solo che, passata questa fase, si vedrà. magari ci risentiremo più avanti”

Ida probabilmente vuole tagliare con Riccardo dopo l’ultima incomprensione. Litigi durante Uomini e Donne ed anche una cena privata in cui sembrava rifiorito l’idillio. Tutto però smentito pubblicamente da Riccardo stesso:

“durante la cena ida mi ha accarezzato, si è avvicinata molto. per me era soltanto un gesto di affetto, per lei qualcosa di molto più importante. sono stato frainteso ancora una volta”

L’estate porterà consiglio. Ma intanto Ida Platano ha fatto una scelta drastica: sistemerà la sua casa e passerà le ferie con i familiari e con l’amica ormai storica Gemma Galgani. Non c’è spazio per Riccardo nel suo futuro prossimo. Neanche sui social network come rivelato dall’uomo tarantino: