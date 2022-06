Elodie chiude con il passato: l’addio è definitivo (FOTO)

La scelta della cantante romana Elodie Di Patrizi ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta, in pochi se l’aspettavano realmente

Negli ultimi anni Elodie Di Patrizi è balzata in alto nei gradimenti del pubblico italiano. La cantante romana, uscita dalla scuderia di Amici, è letteralmente esplosa grazie ad alcune hit di grande successo e fama.

Non solo a livello artistico. Elodie ha maturato uno sviluppo estetico che è sotto gli occhi di tutti. La ragazzina dallo sguardo languido e dai tratti esotici degli esordi televisivi ha lasciato il passo ad una vera e propria tigre da palcoscenico, dotata di sex appeal e fascino incredibile.

Frequenti anche i suoi cambi di look, che fanno letteralmente impazzire i suoi tanti fan. L’ultimo è stato svelato praticamente poche ore fa. Elodie ha deciso nuovamente di cambiare e mettersi in mostra in una nuova vesta, da vera e propria trasformista.

Addio alle treccine: Elodie cambia di nuovo il suo aspetto

Elodie è letteralmente la regina dei cambi di look. Da quando ha cambiato stylist, scegliendo Lorenzo Posocco (lo stesso che segue la pop star Dua Lipa) si sono registrati notevoli cambiamenti nell’aspetto della ragazza romana.

Non solo a livello di acconciatura, ma anche nell’abbigliamento utilizzato per i video musicali, i concerti o le apparizioni pubbliche. Elodie ha maturato uno charme entusiasmante, unito ad una sensualità già naturale.

L’ultima rivoluzione riguarda i capelli. Elodie ha abbandonato definitivamente l’acconciatura che l’ha accompagnata negli ultimi mesi, ovvero le lunghe treccine scure. Fino a due giorni fa, come testimoniato con le immagini su Instagram, Elodie appariva ad un concerto (assieme ad Elisa ed altre cantanti italiane) con le ormai rinomate trecce in stile esotico.

Elodie ci ha dato un taglio. Si torna alle origini, con una foto sfuocata pubblicata di recente nelle stories in cui mostra il ritorno al caschetto. Non cortissimo, ma sicuramente un taglio decisamente radicale rispetto agli ultimi anni in cui era apparsa con i capelli molto lunghi.

Niente più capelli fino alla schiena o extension. Elodie torna ad un taglio più sbarazzino e naturale per la stagione estiva. Si tratta dell’ennesimo look diverso della cantante 32enne, che in passato si era presentata con un taglio corto e rosa, con il caschetto biondo e con una fluente acconciatura liscia, come nel video di Bagno a Mezzanotte.