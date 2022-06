“Nicolas Vaporidis lo fa dietro le telecamere”, ex naufrago vuota il sacco: rivelazione pazzesca

Un ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha deciso di vuotare il sacco su Nicolas Vaporidis. L’attore lo farebbe dietro le telecamere: le anticipazioni.

Nuova clamorosa rivelazione riguardante l’Isola dei Famosi, con un ex naufrago che ha voluto puntare il dito contro Nicolas Vaporidis. Andiamo quindi a vedere le sue parole di ritorno dall’Isola di Palapa.

Nelle ultime settimane i telespettatori di Canale 5 hanno potuto assistere all’uscita di scena dall’Isola dei Famosi di Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. Questa settimana la coppia è stata anche ospite a L’Isola Party. Gli ex naufraghi hanno rivelato chi sono i compagni di avventura con cui hanno legato di più. Il primo a parlare è proprio Clemente Russo, che ha detto di aver stretto un bel rapporto con i Rodriguez. Infatti l’ex pugile ha iniziato l’intervista affermando: “La mia coppia preferita era quella formata da Gustavo e Jeremias, che sono tuoi parenti Ignazio“.

Sempre il campione olimpico ha poi continuato: “Siamo molto amici con loro due e ci siamo trovati molto bene. Sono molto napoletani come noi questi argentini. Io con Gustavo ho fatto una settimana da solo con lui e siamo stati da dio“. A concordare con Clemente ci ha pensato proprio Laura che invece ha aggiunto: “Io adoro Jere. Infatti il mio momento più difficile a L’Isola è stato quando se n’è andato Jeremias“. Inoltre Laura si sentiva molto vicina a Jeremias proprio perché erano simili caratterialmente.

Nicolas Vaporidis, Clemente Russo punta il dito: “Ecco cosa fa dietro le quinte”

Ma Clemente Russo e Laura Maddaloni non hanno riservato solamente complimenti nella loro intervista. Infatti ai microfoni dell’Isola Party hanno anche rivelato chi è il concorrente che proprio non gli va a genio. In questo caso la scelta è ricaduta su Nicolas Vaporidis, che si sta facendo notare per il suo carattere forte e per essere uno che proprio non le manda a dire.

In merito la coppia campana ha quindi affermato: “Chi ci è piaciuto di meno? Sicuramente Nicolas Vaporidis. Non diciamo una coppia, ma un concorrente ed è lui” – i due poi hanno continuato – “Sì perché Nicolas ha una doppia personalità. Nicolas si trasforma praticamente, da quello che è dolce davanti alle telecamere e quello dietro che gli scoppia la vena. Lui si infuria dietro. Poi ha chiamato buffona Lory e questo è soltanto un esempio. Ha insultato una donna più grande come età“. Con queste parole i due hanno conluso la lunga intervista disponibile su Mediaset Play.