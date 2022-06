GF Vip, ex concorrente confessa il suo dramma: “Mio marito mi dà del dittatore”. La gestione della figlia sta diventando difficile

Alcuni ex concorrenti del GF Vip 6 continuano a far parlare per le loro vicende sentimentali, altri invece per quello che succede in famiglia. Come Maria Monsé che in realtà nel reality di Canale 5 è durata poco ma in compenso fa sempre parlare molto.

Lei che è spesso ospite da Barbara D’Urso, ha fatto molto chiacchierare per il rapporto con la figlia. Perla ha 15 anni e la mamma nel recente passato ha confessato serenamente di volerla sottoporre a infiltrazioni di filler per modificare l’aspetto del suo viso prendendo una valanga di critiche dal pubblico.

Questa volta invece, intervistata dal settimanale ‘Vero’ ha confessato che il rapporto con Perla non è semplice perché questa è l’età delle ribellioni: “Forse con lei in passato mi sono comportata troppo da amica, sbagliando. Quindi adesso faccio molta fatica a ottenere rispetto. E sapete qual è il problema più grande? Che in questa situazione mio marito non mi aiuta per niente, anzi, quasi dà ragione a lei”.

GF Vip, ex concorrente confessa il suo dramma: il marito non è dalla sua parte

Maria è sconsolata perché non ha contro solo la figlia ma anche il marito. Vorrebbe che Salvatore, al suo fianco da ben sedici anni, prendesse le sue parti quando Perla le risponde e l’attacca e invece non succede. Anzi, sempre più spesso lui si schiera dalla parte della ragazza.

“Lui mi dà del dittatore, dice che sono come Mussolini. E Perla mi ripete queste battute infelici quando magari discutiamo sull’uso eccessivo del cellulare”. Problemi comuni a tutte le famiglie che hanno figli adolescenti, anche se chi conosce bene la Monsé li può trovare strani. Perché in passato ogni volta che sono state ospiti insieme hanno sempre mostrato una grande complicità.

Tutto questo però non metterà in crisi il rapporto con il marito. Salvatore Paravia, imprenditore nel campo degli ascensori, sta con lei dal 2006 e fino ad oggi hanno rinnovato le promesse di matrimonio ben quattro volte. Avrebbero voluto una famiglia più numerosa, Perla è rimasta unica ma oggi a quello che racconta la madre, vale per tre.