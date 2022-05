Il Paradiso delle Signore, “Non è morto!”: svelato un clamoroso ritorno

Un indizio social sembra aver portato a rumors ed indiscrezioni realistiche su Il Paradiso delle Signore, che riprenderà a settembre prossimo

C’è già grande attesa per la nuova stagione di una delle soap opera più seguite dal pubblico italiano, ovvero Il Paradiso delle Signore. Gli intrecci incentrati sul grande magazzino di moda femminile a Milano tiene molti fan col fiato sospeso.

Il prodotto Rai, che va in onda ormai ininterrottamente dal 2015, è ricco di intrecci sentimentali, di drammi familiari e di situazioni ironiche. Insomma una vera e propria soap opera in tutta la sua consistenza, ma tipicamente italiana.

In questi giorni stanno andando in onda vecchie repliche nell’orario pomeridiano, che terranno compagnia ai telespettatori italiani durante l’estate anche per non perdere il ritmo con Il Paradiso delle Signore. Ma da settembre ripartirà la nuova stagione che non disdegnerà colpi di scena.

L’indiscrezione di Giulia Vecchio: clamoroso ritorno nel cast?

Neanche il tempo di ritrovare gli intrecci più seguiti de Il Paradiso delle Signore e arriva subito una clamorosa indiscrezione per quanto riguarda la nuova stagione. Da settembre si prospetta un colpo di scena inaspettato.

A svelarlo, facendo anche uno spoiler bello e buono, è stata l’attrice Giulia Vecchio. La bella interprete del ruolo di Anna Imbriani ha condiviso sui social alcuni appunti riguardo le prime scene della fiction e che la vedranno protagonista. In particolar modo ha svelato, attraverso il suo account Instagram, che Roberto Landi e Vittorio Conti saranno in redazione e arriverà una telefonata riguardante Quinto Reggiani.

Quinto, interpretato da Cristiano Caccamo, è stato il primo marito di Anna. Ma l’uomo è misteriosamente stato annunciato come morto o scomparso nella scorsa stagione, lasciando dunque la giovane venditrice vedova.

L’indiscrezione potrebbe dunque portare ad un inedito colpo di scena: Quinto potrebbe essere ancora vivo e sconvolgere la vita di Anna. La quale di recente si è risposata con Salvatore Amato (Emanuel Caserio), il giovane siciliano emigrato a Milano da qualche anno. Un nuovo matrimonio in crisi ed un vecchio legame pronto a rivivere? Basterà solo aspettare qualche mese per scoprire le grandi novità.

Molti fan (soprattutto di sesso femminile) sono già al settimo cielo per il possibile ritorno in scena del bel Cristiano Caccamo. Ma non è ancora certo che il personaggio di Quinto possa realmente essere al centro dell’intreccio.