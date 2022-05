Sanremo 2023, si va verso un clamoroso ritorno in gara: anche lei sul palco dell’Ariston? Sono iniziate le grandi manovre per il prossimo Festival

Amadeus, sempre più vicino alla conferma ufficiale nel ruolo di direttore artistico la vorrebbe come concorrente. Sarebbe un piacere per tutto il pubblico italiano.

Mancano diversi mesi alla prossima edizione di Sanremo ma come sempre i preparativi per il Festival sono sempre in fermento. Amadeus è ormai il signore indiscusso dell’Ariston da tre anni e la sua conduzione ha riscosso un ottimo successo sul piano degli ascolti. Con ogni probabilità sarà ancora lui a presentare la manifestazione canora (e non) più importante d’Italia. Chi potrebbe tornare ad esibirsi, questa volta come concorrente è Sabrina Salerno. La showgirl affiancò proprio Amadeus e Fiorello due anni fa, come co-conduttrice, ma ora sogna di poter nuovamente cantare. In una recente intervista rilasciata al magazine Gente, l’autrice dei tormentoni anni ’80 Boys (Summertime Love) e Siamo Donne (con Joe Squillo), ha spiegato:

“Voglio tornare a cantare, concentrarmi sui progetti discografici. Pensare a Sanremo? Al momento no ma tutto può essere. Sono imprevedibile“.

Sanremo 2023, Sabrina Salerno vuole tornare a cantare: sarà una prossima concorrente?

Nella bella chiacchierata con Gente, la Salerno ha parlato anche della sua vita privata. Dal 1994 è felicemente sposata con l’imprenditore Enrico Monti e le cose continuano a filare nel verso giusto. “Non è un uomo geloso” – spiega Sabrina del compagno – “E’ una persona buona, dolce e sa come prendermi”.

Per quanto riguarda la sua bellezza, rimasta intatta nel corso degli anni, Sabrina ha specificato che ci mette anche del suo, non facendosi mancare nulla.

“Mi alleno anche quattro volte a settimana senza problemi. Il DNA con me è stato generoso ed io non posso che ricambiarlo con equilibrio e impegno“. In più aggiunge che per sua fortuna non essendo ghiotta di dolci non ne mangia praticamente mai. L’attenzione a tavola è uno dei suoi segreti, anche se non può definirsi maniacale nella scelta dei cibi. Qualche bel peccato di gola se lo concede spesso e volentieri, magari bruciando tutto il necessario con lo sport. Per gli occhi dei suoi fan è sempre un grande spettacolo da vedere.