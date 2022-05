C’è una moneta da 1 euro che ne vale quasi 50 mila: controllate immediatamente a casa vostra. Potreste avere un piccolo tesoro nascosto

Alcune caratteristiche speciali rendono delle semplici monete di basso taglio dei veri pezzi pregiati. Possono arrivare a toccare delle valutazioni che non potete immaginare.

Quanti di voi hanno sentito parlare ultimamente di numismatica? La scienza che studia l’origine, la storia e il valore delle monete è diventata sempre più diffuso in questi anni. I collezionisti di tutto il mondo sono disposti a spendere migliaia di euro pur di accaparrarsi dei pezzi pregiati di coni introvabili. A fare la differenza nel caso delle monete è la loro rarità e lo stato di conservazione. Quello che viene definito FDC (ovvero Fior di conio) sarebbe il livello di usura del pezzo in questione che nel caso di tale etichetta è praticamente pari a zero (come appena uscita dalla Zecca di Stato). Da questo punto massimo esistono poi vari gradi, via via scemanti, che ci portano a definire il prezzo da attribuire al conio in questione. Anche per quanto riguarda le monete di euro ci sono delle rare eccezioni che le rendono appetibili sul mercato dei collezionisti. Nella fattispecie oggi parliamo di un pezzo da 1 euro.

Moneta rara, il caso di quella da 1 euro: un difetto nel disegno la fa arrivare oltre i 40mila euro

Questa moneta di piccolo taglio, salita alla ribalta delle cronache di settore nelle ultime settimane, sarebbe affetta da un difetto di conio, cosa che la renderebbe del tutto speciale e quasi introvabile. Nello specifico si tratta di un errore nel disegno, molto spesso quello posteriore, che la differenzierebbe da tutte le altre.

Si può scorgere nella zigrinatura sui bordi una netta distonia con le altre. In più ci sarebbe un altro difetto, ovvero la mancata incisione dell’anno di coniazione della moneta stessa. Il valore che potete trovare facendovi un giro sui siti di collezionisti si aggirerebbe attorno ai 40mila euro, anche qualcosa di più. Esistono poi delle vere e proprie aste per aggiudicarsi pezzi migliori, come in questo caso, e lì la valutazione può raggiungere addirittura cifre più elevate, quasi impensabili per chiunque. Controllate bene in casa perchè potreste ritrovarvi un bel tesoro nascosto.