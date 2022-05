GF Vip 7, scelti due nuovi concorrenti: uno di loro è un ex di Amici

A settembre inizierà il GF Vip 7: proprio in questi giorni Alfonso Signorini starebbe selezionando i nuovi concorrenti del reality show. Ecco le incredibili indiscrezioni riguardo due probabili nuovi inquilini del reality show.

Manca qualche mese ancora a settembre, quando inizierà il GF Vip 7. Ormai è già certo che le due opinioniste dell’ultima edizione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, non saranno riconfermate. Al loro posto, secondo un’incredibile indiscrezione di Dagospia, potrebbero essere sostituite con Amanda Lear e Cristiano Malgioglio, che è anche un ex concorrente.

Per il momento non è ancora arrivato nessun annuncio ufficiale, però ci sono diverse indiscrezioni riguardo i nomi dei probabili nuovi concorrenti del GF Vip. Negli scorsi giorni, infatti, sarebbero stati fatti i nomi della mamma di Belen, ma anche dell’attrice Manuela Arcuri ed Alvaro Vitali, che avrebbe avuto un incidente automobilistico.

GF Vip 7, ecco i nomi dei due nuovi concorrenti

Sempre dal portale www.dagospia.com arrivano i nomi di due probabili nuovi concorrenti del GF Vip 7. Uno di questi sarebbe Max Felicitas, il pornoattore diventato popolare grazie a Rocco Siffredi. Come il suo maestro, anche Max Felicitas è molto bravo a cavalcare la notizia del momento, come ha fatto di recente con Arisa e Vito Coppola.

Durante un’intervista per il lancio del suo nuovo album Ero romantica, Arisa ha dichiarato che se le arrivasse un’offerta nell’ambito del soft-porn ci penserebbe. Max Felicitas non si è fatta attendere: “La mia proposta è di realizzare un calendario insieme, una cosa soft, elegante, un ‘vedo-non-vedo’, in cui il ricavato va in beneficenza. Se ti va, parliamone“.

Dagospia rivela anche il nome di un altro probabile nuovo concorrente del GF Vip 7. Si tratta un ex alunno di Amici, che aveva gareggiato come ballerino. Il suo nome è Tony Aglianò, ed oggi ha felicemente affiancato la carriera nella danza a quella di osteopata. In un’intervista rilasciata a www.biccy.it, ha rivelato un retroscena inedito.

Tony Aglianò aveva fatto i provini per il GF Vip 6 ed aveva fatto anche una chiaccherata di circa un’ora con Alfonso Signorini e Irene Ghergo, storica autrice Mediaset ed ex collaboratrice di Gianni Boncompagni. Signorini avrebbe promesso ad Aglianò un ulteriore colloquio, ma poi non si fece nulla. L’ex di Amici chiede quindi una seconda possibilità.

Ecco Tony Aglianò mentre si esibisce ad Amici 7: