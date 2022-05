Beautiful, lo spoiler di Quinn: succederà per la prima volta

L’attrice che interpreta Quinn nella soap opera Beautiful, ha spiegato che per la prima volta in assoluto verrà affrontato un tema molto importante. Ecco di cosa si tratta e quali sono gli sviluppi delle trame che lo permetteranno.

Secondo le anticipazioni di Beautiful che arrivano dalle puntate americane, molto presto la coppia formata da Eric e Quinn verrà messa a dura prova. Ci sarà un doppio tradimento, ed entrambi verranno a scoprire con chi ha intrecciato una relazione clandestina il compagno. Tutto inizierà da Quinn, che cadrà nelle braccia di Carter.

Rena Sofer, l’attrice che interpreta Quinn in Beautiful, ha rivelato a NuovoTv qual è la reale motivazione da cui scaturirà la crisi di coppia: “Alla base di tutto ci saranno delle tematiche che di solito non vengono trattate in televisione“. L’impotenza di Eric, infatti, allontanerà sempre di più Quinn, disposta comunque a fare di tutto per apparire la moglie perfetta.

Beautiful, ecco la reazione di Eric alla fuga di Quinn

Secondo i dati di Humanitas, in Italia il 13% della popolazione maschile soffre di disfunzione erettile. Il dato peggiora con l’aumentare dell’età: la patologia colpirebbe il 40% degli over 50 ed il 50% degli ultrasettantenni. I problemi sessuali, inoltre, sono spesso causa di incomprensioni o di rottura all’interno di una coppia.

Quinn si getterà dunque fra le braccia di Carter, e verrà scoperta da suo marito Eric. Il capo della Forrester Creations andrà su tutte le furie, anche se poi in un secondo momento perdonerà la moglie. Il rapporto fra i due, comunque, sembrerà esserne irreparabilmente danneggiato, ed Eric continuerà a tenere distante da sè Quinn.

Come reagirà Quinn al tradimento da parte di Eric?

Il tradimento di Quinn con Carter porterà Eric a cercare consolazione e comprensione dalla sua ex, Donna. I due, in breve tempo, intrecceranno una relazione clandestina, ed Eric non sarà in grado di lasciare Donna neanche quando avrà deciso di ricostruire il matrimonio con Quinn. Tutto verrà a galla a causa di un regalo, un anello regalato proprio da Quinn a Eric.

L’anello, infatti, conterrà un sensore per la rilevazione dei battiti del cuore. È stato creato per monitorare la salute, ma permetterà a Quinn di capire che il cuore del suo Eric batte molto forte quando è lontano da lei. Quale sarà la reazione della Fuller quando scoprirà la tresca di Forrester proprio con la sua ex Donna?

Ecco cosa ha risposto Rena Sherel Sofer, l’attrice che interpreta Quinn, alla domanda su quale sia stata l’azione più folle del suo personaggio: “Senz’altro il rapimento di Liam. Lui voleva evitare che mio figlio sposasse Steffy. Quando si risvegliò, ebbe un amnesia: feci quindi credere a Liam di chiamarsi Adam, ed io di essere sua moglie Eve“. Questo il video: