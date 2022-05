Canone Rai, ci sono alcune categorie che possono non pagarlo: di chi si tratta. Le esenzioni dalla tassa sulla tv di stato riguardano diverse persone

La richiesta per l’esenzione deve essere però sempre presentata e non risulta automatica. Andiamo a vedere insieme chi rientra in questa lista ed entro quando bisogna procedere.

E’ uno degli argomenti di maggiore attualità tra le varie tasse che il Governo deve ritoccare. Si perchè il Canone Rai è pronto a cambiare modalità di pagamento, in base a quelle che sono le nuove indicazioni dell’Unione Europea. A livello comunitario si è espressamente detto che va scorporato dalla bolletta della luce, per non creare confusione nella fatturazione del consumo energetico. Ora sono al vaglio alcune opzioni, tra cui l’inserimento nella dichiarazione dei redditi o l’aggiunta alla tassa sulla prima casa, che destano preoccupazione tra i cittadini. Si parla infatti anche di un aumento dell’importo, attualmente fermo a 90 euro da alcuni anni, con la trattenuta in 10 rate da 9 euro ciascuna. Per combattere l’evasione, abbattuta dal 2016 grazie all’inserimento in bolletta, potrebbe esserci un ritocco verso l’alto, facendo lievitare nuovamente l’imposta sopra i 100 euro.

Esistono però alcune categoria di persone che possono “sfuggire” al pagamento del Canone, perchè inserite nella lista degli esenti. Come ricordato più volte per evitare il pagamento bisogna presentare richiesta in largo anticipo, visto che lo stop non è automatico.

Canone Rai, la lista di tutte le categorie che possono non pagarlo: c’è una scadenza precisa

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, alcune persone possono fare domanda di esenzione dalla “Tassa Rai”. La richiesta però deve essere inoltrata inviando il Modulo di Dichiarazione Sostitutiva del Canone Rai entro il 31 gennaio di ogni anno.

Chi però è in ritardo, per svariati motivi, può comunque procedere all’ottenimento di uno sconto del 50%, essendo esonerato solo per il secondo semestre dell’anno. Quindi sarà possibile pagarlo in totale solo 45 euro anziché 90. Le categorie suddette sono le seguenti: