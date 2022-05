Andrea Zenga-Rosalinda Cannavò, incidente a cena: il dettaglio della chat WhatsApp scatena il putiferio. Cosa è successo

Sono arrivate numerosissime critiche sui social per quanto inquadrato dalla ragazza sul telefono del compagno. Un particolare su una storia Instagram ha acceso gli animi.

Piccola disavventura per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che per colpa dei social è finita per diventare una polemica più accesa. I due infatti erano a cena insieme, quando una storia diffusa sull’account Instagram di lei ha mandato su tutte le furie molti fan. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L’attrice nel realizzare il suo live post aveva inquadrato non solo il fidanzato ma anche il suo cellulare. I fan più attenti, ingrandendo l’immagine hanno scovato un particolare che non è piaciuto. C’era infatti una di whatsapp in cui l’agenzia che cura gli interessi di Zenga lo aveva invitato a salutare i suoi follower. Una pioggia di critiche sono subito piovute nei commenti e per il momento Andrea Zenga ha deciso di non commentare l’episodio. Il motivo della delusione dei suoi seguaci è piuttosto chiaro: mancanza di spontaneità. Il ragazzo è stato accusato di fare determinate cose solo perchè richiesto da chi ne cura l’immagine e non per sua iniziativa.

La cosa peggiore è che è stata proprio Rosalinda a commettere questa gaffe, inquadrando per sbaglio lo schermo del telefono di Andrea. Sia su Twitter che su Instagram in molti hanno voluto esprimere un giudizio negativo sulla chat e sul comportamento del figlio d’arte. I due sono attivissimi sui social e proprio per questo dovrebbero fare maggiore attenzione. I loro post hanno ottenuto numeri sbalorditivi, soprattutto dopo che il figlio del mitico Walter Zenga ha regalato un anello di fidanzamento con ben 16 brillanti alla sua adorata Rosalinda. Il commento di quest’ultima al preziosissimo pensiero è stato: “E chi se lo sarebbe aspettato che a distanza di un anno da quel primo bacio, in un contesto del tutto insolito, ci saremmo ritrovati qui. Un anno di emozioni travolgenti, risate, bisticci, e grandi cambiamenti. Solo una cosa non è cambiata da quel 15 febbraio: Noi sempre insieme“. Insomma al di là di qualche caduta di stile i due filano alla grande e sembrano inseparabili.