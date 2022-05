Spoilerato il finale di Giustizia per tutti: tutta la verità sulla morte di Beatrice

Spunta fuori il finale di ‘Giustizia per tutti’, con i telespettatori pronti a scoprire tutta la verità sulla morte di Beatrice: cosa accadrà.

C’è grande attesa per la fine stagione della serie ‘Giustizia per tutti’ che andrà in onda il prossimo 31 maggio. La nuova fiction con Raoul Bova è riuscita a ritagliarsi una buona fetta di pubblico: scopriamo quindi cosa accadrà nell’ultimo appuntamento.

Nella giornata di ieri è andata in onda la seconda puntata della serie ‘Giustizia per tutti‘, la nuova fiction con protagonista Raoul Bova che ha ottenuto ottimi ascolti nel debutto di mercoledì scorso. Anche la seconda puntata sembrerebbe essere riuscita a tenere incollato allo schermo milioni di telespettatori. Adesso quindi possiamo andare a vedere cosa potrebbe succedere nell’ultimo appuntamento della fiction. Prima di tutto c’è da ricordare che eccezionalmente la terza e ultima puntata della fiction cambierà giorno di messa in onda.

Infatti l’ultimo appuntamento verrà trasmesso non più il mercoledì ma il martedì, 31 maggio, perché mercoledì Canale 5 lascia spazio alla partita su Rai 1 che catalizzerà sicuramente la maggior parte dei telespettatori. Quindi i telespettatori dovranno aspettare un giorno in più per capire qual è la verità sull’omicidio di Beatrice e chi ha fatto fuori la protagonista della serie. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni.

Giustizia per tutti, chi ha ucciso Beatrice: tutte le novità

Nell’ultima puntata di Giustizia per Tutti, Raoul Bova non dovrà fare i conti solamente con l’omicidio di Beatrice. Infatti l’attore, che interpreta il personaggio di Roberto, indagherà su un omicidio che ha coinvolto un suo amico, Fabio, accusato di omicidio per aver ucciso una ragazza con cui aveva una relazione. Da subito Roberto si mette ad indagare ma il caso si rivela molto più difficile del previsto. Beltrami crede nell’innocenza dell’amico ma il vero colpevole sembra difficilissimo da trovare.

Mentre invece il secondo caso su cui indagherà sarà quello di un professore universitario accusato di aver ucciso una studentessa. Il rapporto con Victoria, interpretata da Rocio Munoz Morales, vivrà una svolta importante. Il professore universitario lo era anche di Victoria che sembrerà sconvolta dalla notizia della sua accusa. Nell’ultimo episodio però verrà a galla anche il protagonista dell’omicidio di Beatrice, moglie di Roberto Beltrami. Appuntamento quindi a martedì 31 maggio, per l’ultimo appuntamento con Giustizia per Tutti.