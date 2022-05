GF Vip 7, colpo di scena improvviso: salta tutto in extremis

Uno dei vip chiamato a partecipare al prossimo Grande Fratello non parteciperà: la risposta è arrivata da pochissimo in produzione

Il reality show in Italia che fa parlare di sé più di ogni altro competitor è sicuramente il Grande Fratello, in particolare nella sua edizione Vip. Mesi di convivenza all’interno della casa, spiati dalle telecamere 24 ore su 24.

Ancora oggi si chiacchiera delle trame e dei rapporti nati all’interno dell’ultima edizione del GF. Ma nel frattempo la produzione sta lavorando al cast ed ai partecipanti per il Grande Fratello Vip 7, che andrà in onda dal prossimo autunno.

Sembrava già tutto fatto per la partecipazione di una nota ed amata attrice italiana, la quale appariva molto intrigata all’idea di entrare nella casa sotto l’egida di Alfonso Signorini. Invece è arrivata la notizia di un dietrofront clamoroso, o addirittura di una fake news che ha coinvolto la donna.

Manuela Arcuri non ci sarà: al suo posto un altro volto noto della TV

Si era vociferato con insistenza della presenza di Manuela Arcuri al GF Vip 7. L’attrice nativa di Latina sembrava essersi convinta dopo la chiamata di Signorini. Presenza scenica eccellente e curve mozzafiato per la Arcuri. Ma pare che sia stato tutto smentito.

Il portale e fanpage thepipol_tv ha parlato di “fake news” riguardo alla presenza di Manuela Arcuri all’interno della casa di Mediaset. L’attrice, seppur contattata, non avrebbe mai realmente preso in considerazione questa ipotesi lavorativa, preferendo non lasciare la propria famiglia.

La formosa attrice, divenuta nota per la fiction Carabinieri e per uno stimatissimo calendario sexy di qualche anno fa, potrebbe aver già avuto un rimpiazzo. Pare che siano avanzati i contatti per portare un celebre volto della TV e dei salotti all’interno del GF Vip.

Indiscrezioni concrete parlano della partecipazione di Federico Fashion Style, il noto parrucchiere di Anzio che ha vari saloni in giro per l’Italia. Federico è stato protagonista del programma di Real Time Il Salone Delle Meraviglie e ha partecipato a Ballando con le Stelle 2021.

L’uomo di recente si è accostato anche al mondo dei reality show, facendo da opinionista alla Pupa e il Secchione al fianco di Barbara D’Urso e Soleil Sorge. Il prossimo passo potrebbe essere la partecipazione da protagonista al GF Vip 7.